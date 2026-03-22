El secretario general de la OTAN defiende la ofensiva de EEUU sobre Irán: "Es necesario"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió este domingo la ofensiva militar de EEUU e Israel en Irán, al considerar que el movimiento es "necesario". El dirigente internacional aseguró que es "fundamental" para eliminar la capacidad nuclear y misilística iraní.

"Es fundamental que Estados Unidos esté llevando a cabo esta acción para eliminar la capacidad nuclear y misilística (de Irán). Es una amenaza existencial para Israel, para la región, para Europa y para el mundo entero", afirmó Rutte en una entrevista con Fox News. "Por eso es crucial que Estados Unidos esté haciendo esto. Es necesario", agregó.

Rutte hizo referencia al estrecho de Ormuz y dijo que es necesario "colaborar" con los 22 países que firmaron ayer un documento en el que decían estar "listos" para contribuir a garantizar el paso seguro por esta ruta estratégica. "Debemos colaborar con estos 22 países, la mayoría de ellos de la OTAN, para determinar qué es lo que hace falta para garantizar que el estrecho de Ormuz se abra y nos aseguremos de la libre circulación", señaló.

El cierre del estrecho de Ormuz por los ataques de Irán ha provocado fuertes subidas en los precios del petróleo, al ser el lugar de tránsito para el 20% del petróleo mundial. Esta situación de bloqueo, y las consecuencias económicas que ya trae consigo, ha llevado a que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya reclamado a sus aliados de la OTAN ayuda en misiones defensivas, para escoltar a los buques petroleros.

Trump llegó a amenazar este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si el país persa no abre "totalmente" este estrecho en un plazo de 48 horas. En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes amenazaron este domingo con cerrar completamente el estrecho de Ormuz y destruir los intereses económicos de Estados Unidos si Washington ataca sus centrales eléctricas.

“El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas”, afirmó en respuesta a Trump Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina a las Fuerzas Armadas de la nación persa.

Este mismo domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió a este intercambio de amenazas. "El Gobierno de España exige la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio", reclamó el dirigente en redes sociales, donde aseguró que "nos encontramos en un punto de inflexión global", advirtiendo de que "una mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad". "El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra, remachó

Noticias relacionadas

La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto prevé que se prolongue el conflicto. Este miércoles, Sánchez comparecerá en el Congreso por primera vez desde el estallido del conflicto para explicar la posición de España.