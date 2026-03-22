Abascal acusa a la dirección del PP de bloquear los pactos con Vox en las autonomías y de difundir "filtraciones interesadas" y "mentiras"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tachado de "absoluta falsedad" que su formación no haya querido negociar pactos en Aragón, Extremadura y Castilla y León antes de las elecciones en esta última comunidad. Además, ha señalado que las negociaciones "pueden llegar a buen puerto si Génova deja de poner zancadillas".

En una entrevista publicada este domingo en el diario 'ABC', el líder de Vox ha asegurado que los contactos han estado "parados por Génova", en referencia a la dirección nacional del PP, aunque ha expresado su deseo de que se retomen "sin interferencias, filtraciones interesadas, sin mentiras y sin intento de imponer un relato".

Abascal también ha indicado que no hay una fecha límite para alcanzar acuerdos y ha afirmado que a su partido no le "asusta" llegar a las elecciones andaluzas "con o sin acuerdo". Asimismo, ha advertido de que Pedro Sánchez "podría volver a ganar" unas elecciones generales si el PP continúa, a su juicio, debilitando a Vox. "El problema es la capacidad que tiene el PP en estos momentos de destruir la alternativa a Sánchez", ha sostenido.

Las negociaciones han estado paradas por Génova y ahora espero que puedan continuar sin interferencias, filtraciones interesadas, sin mentiras y sin intento de imponer un relato Santiago Abascal — Presidente de Vox

En este sentido, ha acusado a los populares de haber retomado la "demonización" de Vox por "nerviosismo" y por no aceptar "la realidad de que la sociología electoral ha cambiado en España". El líder de Vox ha defendido que su partido "no tiene líos internos", sino "líos externos", y ha asegurado que su preocupación por esta cuestión es "cero". "Voy a seguir centrado en tratar de responder a los problemas de la gente", ha añadido.

Abascal ha recordado que, tras el descenso en los resultados electorales de 2023, Vox celebró un congreso extraordinario en el que obtuvo "un respaldo mayoritario". A su juicio, debería ser el PP quien convocara un congreso, ya que, según ha apuntado, parte de su militancia duda de que Alberto Núñez Feijóo pueda ganar unas elecciones generales.

Por último, ha señalado que es "muy deseable" pensar en un Vox sin él al frente, tras más de una década como presidente, aunque ha asegurado que el partido no se debilitaría sin su liderazgo y se ha mostrado "orgulloso" del equipo que le acompaña en el Parlamento y en las portavocías.