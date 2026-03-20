Decreto anticrisis
EH Bildu critica la rebaja del IVA de los carburantes por "favorecer" a las grandes empresas
PSOE y Sumar pactan un decreto con medidas en vivienda separado del plan anticrisis por la guerra
Las primeras pinceladas que se han conocido del real decreto que va a aprobar el Consejo de Ministros este viernes no han convencido a EH Bildu. La portavoz de los abertzales en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha avisado de que la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% solo beneficia a las grandes empresas: "No es la solución". Con el PP ya avisando de que serán muy críticos con el plan del Ejecutivo, Pedro Sánchez necesitará de todos sus socios para lograr el visto bueno del Congreso la próxima semana.
En una entrevista en ETB1, Aizpurua ha dicho que las medidas deben ser "progresistas" y ha recordado que en anteriores crisis ya se pusieron en marcha rebajas del IVA de los carburantes y que este tipo de iniciativas solo "favorecían a grandes empresas y empresas energéticas". "Creemos que son otro tipo de medidas las que necesitamos, y no rebajas de impuestos, porque eso no ayuda a la gente", ha sentenciado minutos antes de que empezara la reunión del Consejo de Ministros, donde PSOE y Sumar han terminado cerrando un acuerdo que incluye medidas de vivienda.
El Ejecutivo de coalición tiene la intención de elevar el real decreto al pleno del Congreso el próximo jueves para su convalidación. Para ello, y ante el dificil entendimiento con el PP, el Gobierno necesitará el respaldo de ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. De lo contrario, las medidas podrían decaer. Así, habrá que ver si una vez comparezca Sánchez los socios se muestran satisfechos con lo acordado.
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