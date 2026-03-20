El socio de Piqué pide a la jueza que desbloquee las cuentas de Kosmos para cobrar su parte del negocio de la Supercopa

Fernando Soler, socio del exfutbolista Gerard Piqué, ha reclamado este viernes a la jueza que investiga el caso Supercopa, Delia Rodrigo, que desbloquee las cuentas de la empresa Kosmos para cobrar su su parte del negocio de la Supercopa, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado esta redacción. Este empresario ha hecho este comentario a modo de reflexión final de su declaración, en la que ha asegurado que sabe que la magistrada sí ha autorizado a Kosmos el desbloqueo de sus cuentas para poder pagar recargos de la Agencia Tributaria.

Soler, que ha declarado por videoconferencia como testigo desde Barcelona en el Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) ha respondido, a preguntas del fiscal, que él mantenía contacto con la empresa pública saudí, Sela, con anterioridad y que trabajó para Kosmos, la empresa de Piqué, para tratar de llevar la final de la Supercopa de España al país árabe. Ambas partes acordaron unos honorarios del 5,5% del dinero que recibiera la empresa, que tiene las cuentas bloqueadas por la jueza Rodrigo.

A preguntas de la abogada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Soler ha confirmado la versión que dio el propio Piqué en su declaración, y ha insistido en que ellos ayudaban a la saudí Sela, pues esta empresa desconocía los negocios del mundo del fútbol, ha dicho.

La Cartuja

Por otra parte, el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que dos de los investigados en el caso Supercopa habrían cobrado parte de los fondos abonados por la sociedad Estadio de la Cartuja --durante la etapa de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)-- por las obras de adecuación del terreno de juego sevillano para que se disputaran cuatro partidos de la fase final de la Eurocopa 2020.

En concreto, los agentes apuntan en su informe, de 23 de febrero y al que ha tenido acceso esta redacción, la existencia de pagos a Gruconsa, de esta sociedad a Dismatec Sport; administrada de hecho por Francisco Javier Martín Alcaide, alias 'Nene', amigo de Luis Rubiales; y de la mercantil Dismatec con destino al despacho GC Legal (dirigida por Tomás González Cueto), que ejercía el cargo de comisionado de Control Externo de la RFEF.