El PP responderá a Sánchez con Tellado ante "un Gobierno en llamas"

El Partido Popular (PP) contempló este viernes desde la barrera la crisis abierta en el Consejo de Ministros extraordinario, que se retrasó más de una hora tras el plante de los ministros de Sumar por el desacuerdo sobre el contenido del decreto de medidas urgentes para paliar los primeros efectos de la guerra en Irán. Mientras el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, se reunía con asociaciones de agricultores, ganaderos, pescadores y de la distribución y producción alimentaria, la formación anunciaba que aunque en un primer momento estaba prevista la comparecencia del propio Nadal, finalmente será el secretario general, Miguel Tellado, el encargado de valorar la situación, ya que según traslada Génova, estaríamos ante "un Gobierno en llamas". A juicio de la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, que se pronunció en las redes sociales, el retraso a la hora de iniciar la reunión del Consejo de Ministros "haría caer el gobierno de cualquier país democrático".

A la espera de la valoración concreta sobre las medidas anunciadas, y a la intervención del propio Pedro Sánchez cuando termine la reunión extraordinaria de su Gabinete, en el seno del primer partido de la oposición se frotaban las manos ante lo que consideran una rectificación en toda regla del jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, por cuanto estaría aceptando ahora, y llevando a cabo, rebajas fiscales como las que Alberto Núñez Feijóo ha venido reclamando en toda su etapa al frente del PP, ya desde la irrupción de la crisis inflacionaria fruto de la guerra en Ucrania en el año 2022, precisamente cuando sucedió a Pablo Casado como presidente del partido.

La rebaja del IVA al 10% de los combustibles y la reducción también del impuesto especial sobre los hidrocarburos serían, para el PP, medidas claramente inspiradas por el primer partido de la oposición. Hasta el punto de que el departamento de comunicación del partido, con tono sarcástico, distribuía este viernes por la mañana montajes fotográficos con Inteligencia Artificial (IA) en los que se veía a Sánchez presidiendo virtualmente un comité de dirección del PP en la sede de Génova, justo ocupando el sitio de Feijóo. "El posible aterrizaje del Gobierno de izquierda apoyado por Sumar, Podemos y ERC en el apasionante mundo de las bajadas de impuestos y la reacción de algunos medios al respecto está generando cierta diversión en nuestro comité de dirección" afirmaban, con el mismo sarcasmo, fuentes de los populares.

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Pese a todo, el PP plantea más medidas fiscales para este decreto de emergencia, que será sometido a su convalidación parlamentaria la semana que viene, después de la comparecencia monográfica de Sánchez en el Congreso de los Diputados sobre la guerra de Irán el próximo miércoles día 25. En concreto, y como también viene haciendo en los últimos años Feijóo, que se deflacte la tarifa del IRPF, algo a lo que el Gobierno del PSOE y Sumar siempre se ha opuesto.