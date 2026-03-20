Investigación a la mujer del presidente
Peinado asegura que el acceso a la presidencia de Sánchez "produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez"
Peinado insiste en llevar a la mujer de Sánchez ante un jurado popular y la cita junto a su asistente y Barrabés el próximo 1 de abril
Acumula a la investigación principal la pieza separada por malversación por el papel de Cristina Álvarez en las gestiones de la cátedra de la Complutense
El juez Juan Carlos Peinado asegura en su último auto que el acceso a la presidencia de Pedro Sánchez "produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez". Así se expresa en una resolución en la que insiste en llevar a la esposa del presidente del Gobierno ante un jurado popular a pesar de que el pasado 23 de febrero la Audiencia Provincial de Madrid anuló su decisión inicial al respecto al exigirle antes "una mínima verificación" de sus acusaciones contra Begoña Gómez.
En un auto conocido este viernes, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, acuerda una nueva convocatoria de la comparecencia prevista en la Ley de Jurado "debiendo convocar a la misma, a los investigados, Begoña Gómez Fernández, Juan Carlos Barrabés Cónsul y María Cristina Álvarez Rodríguez, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personada", para la que ha fijado el próximo día 1 de abril 2026 a las 12.00 horas, en plena Semana Santa.
El pasado 17 de septiembre, a la primera convocatoria, ninguno de ellos acudió, solo lo hicieron sus abogados. Además, el titular de la plaza de Instrucción número 41 del Tribunal de Instancia de Madrid acumula a la investigación principal la pieza separada por malversación de caudales públicos por el papel de Cristina Álvarez en las gestiones de la cátedra que la mujer de Pedro Sánchez codirigió en la Complutense.
En su nuevo auto, Peinado concluye que existe “la verosimilitud exigida por el legislador […] para percibir que, respecto de los investigados María Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez se les puede atribuir la imputación de diversos delitos, en concreto, el de tráfico de influencias, el de malversación de caudales Públicos, que son los atribuidos a la competencia de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado”
"Trascendental" Presidencia de Sánchez
El auto recuerda que Gómez contrajo matrimonio con Pedro Sánchez el 27 de julio de 2006 y que este después fue nombrado secretario general del PSOE y asumió la presidencia del Gobierno en junio de 2018, un hecho que considera "verdaderamente trascendental" para colegir "la relación personal" que exige el artículo sobre tráfico de influencias del Código Penal en cuanto "a la posible influencia para la posible toma o adopción de decisiones de las que dicho tipo penal, prevé".
“A partir de ese momento, se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez, hasta entonces vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark, empresa de la que solicitó una excedencia en 2018, coincidiendo con la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno”, completa el auto.
Para este magistrado, “tras la investidura de Pedro Sánchez se produce un cambio radical en la trayectoria de Begoña Gómez. Apenas dos meses después de abandonar la entidad mercantil, Inmark, en agosto de 2018 fue nombrada directora del IE Africa Center, estableciendo vínculos con la Organización Mundial del Turismo y con la Hub/StartUp Wakalua SL, ámbito en el que coincide con Juan Carlos Barrabés”, otro de los investigados.
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