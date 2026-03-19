Juan Antonio Delgado, el candidato de Podemos a la Junta de Andalucía se abre a un pacto con Antonio Maíllo para las elecciones

Juan Antonio Delgado cambió el uniforme de la Guardia Civil por la acción política tras una llamada de Pablo Iglesias después del movimiento del 15M. Esa petición del entonces líder Podemos cambio su enfoque profesional y hoy es el candidato morado a presidir la Junta. Desde entonces, Delgado es conocido como el Guardia Civil de Podemos.

Antes de convertirse en diputado del Parlamento de Andalucía, Delgado ocupó un escaño por Cádiz en el Congreso de los Diputados entre 2016 y 2022, donde se convirtió en el primer Guardia Civil de la democracia en ocupar un asiento. Aunque su vida política como tal no comenzó hasta hace 10 años, desde sus comienzos estuvo muy vinculado a los distintos sindicatos y a la lucha por los derechos de sus compañeros.

"Según el CIS he dejado la institución mejor valorada por los españoles que es la Guardia Civil y me he venido a la peor, a la clase política", bromea el diputado morado. La vida parlamentaria es muy distinta a la de la Benemérita. Aunque Delgado asegura que "se aprende mucho", también reconoce que es fundamental "mantener un pie en la calle": "Son instituciones que te tapan mucho, que tienes que tener mucho cuidado".

A la espera de una decisión sobre las elecciones

Delgado confirma que las relaciones dentro de la coalición no son perfectas, pero puntualiza que ni con sus hermanos lo son. Es habitual que, tras las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos, el resto de diputados de su formación les aplauda, sin embargo, esto no se da en Por Andalucía, donde los discurso de Inma Nieto, de Izquierda Unida, solo reciben el apoyo del también morado, José Manuel Jurado.

"Hemos estado cuatro años, hemos hecho mucho trabajo, hemos sacado muchas iniciativas, muchas preguntas parlamentarias, en general todo bien", defiende para subrayar que "los programas electorales no tiene ni una diferencia". De hecho, en un guiño con Adelante Andalucía, ha puntualizado que, "con otros grupos de la izquierda, los programas electorales prácticamente tienen ninguna o muy poca diferencia".

A unos tres meses de las elecciones, todavía no se sabe si los morados concurrirán en solitario o repetirá en Por Andalucía con IU, Sumar e Iniciativa para el pueblo andaluz. Delgado recuerda que todavía no se conoce la fecha de los comicios y sostiene que "siempre" hay partido. "Estamos trabajando en nuestro programa electoral, estamos trabajando nuestras propuestas y lo que tenga que venir y que venga", insiste.

La dificultad de desconectar en precampaña

Al ser un grupo pequeño, es habitual que Delgado tome la palabra. De hecho, asegura que cada iniciativa o enmienda que ha defendido en el atril, "tiene un poquito de trabajo, de sueño, de proyecto, de ilusión". Aunque no siempre han votado a favor de las propuestas o las suyas hayan sido rechazadas, el diputado sostiene que se queda con la posibilidad de "reunirse con los colectivos, hacer las propuestas, que la gente te llame".

La fragmentación del Parlamento deja muchas veces enfrentamientos de alta tensión entre los distintos grupos, sin embargo, puntualiza que "defender un proyecto no quiere decir gritarle a todo el mundo y enfadarte con todo el mundo". "Defiendo el proyecto en el que creo, pero eso no quiere decir que después me pueda tomar un café con alguien", aclara para señalar que no se puede "trasladar una imagen falsa a la ciudadanía".

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Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el próximo podría ser el último pleno de la legislatura, desconectar parece imposible. "Desconecto pensando en que llegará un momento que desconecte y después de las elecciones, pues desconectaremos un poquito", confiesa. De hecho, asegura que la precampaña "también tiene su momento de disfrutar, de conocer otra Andalucía".