Illa retira los presupuestos para seguir negociando y ERC apoyará una inyección de recursos para dar estabilidad

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, retira los presupuestos que tenían que votarse el viernes en el Parlament para dar más margen a la negociación con ERC. Así lo ha decidido tras una reunión con Oriol Junqueras este martes por la noche en el Palau de la Generalitat que puso la guinda a una jornada maratoniana para desencallar una situación que llevaba semanas enquistadas y que ambas partes han decidido resolver de la forma menos lesiva posible para "preservar la estabilidad". A su vez, el líder de los republicanos se ha comprometido a garantizar el apoyo a un suplemento de crédito para evitar las tensiones de tesorería hasta que las cuentas se aprueben, previsiblemente, antes del verano. El Consell Executiu se reunirá este mismo jueves de urgencia para que esos recursos estén a disposición con carácter de urgencia.

"El Govern retirará el proyecto de presupuestos actuales, a la vez que aprobará inmediatamente un único suplemento de crédito con el objetivo de disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos", reza el 'quid pro quo' que han dejado por escrito en un comunicado conjunto y que ha sido ratificado por las direcciones de los dos partidos, reunidas de urgencia este miércoles. En ese documento explicitan también el compromiso de negociar para aprobar unos presupuestos antes del parón estival que estarán actualizados para incorporar las ayudas necesarias para proteger a los sectores más damnificados por los efectos de la guerra en Oriente Próximo.

El acuerdo incluye también el compromiso de impulsar las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura, una velada referencia a la recaudación del IRPF, el escollo que ha impedido que las cuentas puedan empezarse a tramitar esta misma semana. Ante el riesgo de ir a una votación fallida, Illa ha optado por el escenario que considera más optimo para que la legislatura pueda continuar y hacerlo sin dinamitar la relación con sus socios de ERC, por más que este movimiento sea una cesión por parte del Govern a la petición de los republicanos de alargar la negociación.

La cuestión es si durante este nuevo margen que se dan para alcanzar una entente se habrá resuelto el desencuentro con el IRPF con un movimiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, como exigen los republicanos. Calculan que, antes del nuevo intento para aprobar presupuestos, se habrá celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debe servir para trazar el camino legislativo del modelo de financiación y que, justo después, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dará el salto al ruedo electoral de Andalucía. Para entonces, ERC espera que Sánchez tenga margen para hacer el gesto que demandan.