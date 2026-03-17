Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Therese en CanariasDesaparición de Airam en La PalmaDesmantelamiento de una red ilegal de residuosDe Güímar a TikTokBalneario Santa Cruz de TenerifeSigue en directo el avance de la borrasca Therese
instagramlinkedin

Gobierno

Sigue en directo la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros

El Gobierno anunció ayer que aprobará el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán en un Consejo extraordinario este viernes

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / Sara Fernández

Redacción

Madrid

El Consejo de Ministros se reúne este martes en una nueva sesión ordinaria, tras la cual comparecerán la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para detallar los acuerdos adoptados.

El Gobierno anunció ayer la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes, 20 de marzo, para aprobar un paquete de medidas destinado a paliar los efectos de la guerra de Irán, según fuentes de Moncloa.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez dará luz verde a un Plan de Respuesta Integral ante la guerra en Oriente Medio, que incluirá medidas tanto estructurales como coyunturales con el objetivo de proteger a los colectivos más vulnerables y a los sectores afectados por el aumento de los precios.

Para su elaboración, el Gobierno mantiene una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales, con los que asegura tener comunicación continua.

Noticias relacionadas y más

El propio Carlos Cuerpo avanzó este lunes que las medidas se aprobarían previsiblemente esta misma semana y no descartó entonces la convocatoria de un Consejo extraordinario, que finalmente tendrá lugar el viernes. El ministro subrayó que el Ejecutivo trabaja con la mayor celeridad posible para definir las iniciativas con el rigor necesario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Monumento a los Caídos y la puerta del Heliodoro, entre los veinte elementos intocables en Santa Cruz de Tenerife
  2. La careta que delató al ladrón en La Laguna
  3. La Aemet anuncia la llegada a Canarias de la borrasca Therese, que dejará lluvias intensas, viento y oleaje
  4. El descubrimiento de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife: otras 32 casas más protegidas
  5. La Aemet avisa: calima, viento moderado y lluvia débil este lunes en Tenerife
  6. La borrasca Therese golpeará a Canarias durante cinco días con lluvias fuertes, heladas, vientos y tormentas
  7. El triple asesinato de Piedra Hincada, en Tenerife
  8. El rincón de este municipio de Tenerife que se ha convertido en parada obligatoria por elaborar un plato único: abierto desde 1955

Manuel Miranda interviene en el Foro de Prensa Ibérica en Las Palmas de Gran Canaria

Manuel Miranda interviene en el Foro de Prensa Ibérica en Las Palmas de Gran Canaria

Confirmado por Hacienda: los regalos del Día del Padre se tendrán que declarar a la Agencia Tributaria

Confirmado por Hacienda: los regalos del Día del Padre se tendrán que declarar a la Agencia Tributaria

De 90 a 200 euros: el duro castigo al que se enfrentan los conductores tinerfeños por ignorar estas recomendaciones de la Guardia Civil para Semana Santa

De 90 a 200 euros: el duro castigo al que se enfrentan los conductores tinerfeños por ignorar estas recomendaciones de la Guardia Civil para Semana Santa

Cómo activar el nuevo modo mejorado de Switch 2 y para qué sirve

Cómo activar el nuevo modo mejorado de Switch 2 y para qué sirve

Detenida en Tenerife una pareja por atracar turistas con armas simuladas

Detenida en Tenerife una pareja por atracar turistas con armas simuladas

Nuevo avance para terminar la pasarela de Padre Anchieta: colocada la escalera que la conecta con el Intercambiador

Nuevo avance para terminar la pasarela de Padre Anchieta: colocada la escalera que la conecta con el Intercambiador

Fimucité aterriza en Roma con su veinte aniversario

Fimucité aterriza en Roma con su veinte aniversario

Actualización de los avisos de la Aemet: en Tenerife se amplían a nevadas y lluvias

Actualización de los avisos de la Aemet: en Tenerife se amplían a nevadas y lluvias
Tracking Pixel Contents