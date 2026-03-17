El ex DAO afirma estar "tranquilo" y "bien" antes de declarar ante el juez por presunta agresión sexual

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González declara este martes ante el juez de Violencia sobre la Mujer David Mamam por un delito de agresión sexual tras ser denunciado por una subordinada. Antes de entrar al juzgado dijo sentirse "tranquilo" y "bien" y su abogado manifestó que tiene intención de responder a las preguntas que se le planteen durante la diligencia, tras la cual será el turno de la víctima. La mujer ha entrado por una puerta diferente a la principal con el fin de mantener el anonimato, informa Europa Press.

El titular de la plaza número 8 del juzgado de Violencia de Madrid apuntaba en el auto en el que admitió a trámite este asunto que los hechos denunciados "hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales", después de que el abogado de la denunciante alertara también en la querella de supuestas coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

La denunciante, agente de la Policía subordinada de González, mantuvo "en el pasado una relación de afectividad" con el ex DAO que "estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta" dada su posición, según la querella.

"Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión", señaló.

Hechos denunciados

Los hechos habrían ocurrido el 23 de abril de 2025, cuando la mujer se encontraba prestando "servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada", detalló. A partir del mediodía, ésta habría recibido "múltiples llamadas telefónicas" de González "requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria", agregaba la querella. Después subieron a su domicilio, donde se habría cometido la agresión sexual.

El exDAO de la Policía, José Ángel González, a la llegada a los juzgados. / José Luis Roca

La defensa ha presentado, por su parte, un escrito de alegaciones que defiende un escenario radicalmente opuesto al presentado en su querella por la subordinada que le acusa de violación. Basándose en el mismo audio que supondría la prueba central, el escrito escoge pasajes que describen una escena marcada por los celos y por una "demanda de atención y exclusividad" en la que la instructora llega a afirmar literalmente "te quiero demasiado", "no puedo compartirte" y “no me gusta compartir mis cosas ¿sabes lo que te quiero decir?”.

A juicio de la defensa, es la mujer la que "marca las condiciones", algo que se encuentra muy lejos del escenario presión que le atribuye la querella. Según la acción penal presentada contra el ex mando policial, la grabación vendría a sustentar que la mujer “rechaza de forma verbal, expresa, rotunda y continuada” cualquier actividad sexual y que su superior le impide marcharse, y que, incluso cuando afirma que su negativa es seria, el DAO continúa con la conducta descrita, llegando “sujetarla” y “amenazar con forzarla”.