¿Por qué dice ahora el Rey que hubo "mucho abuso" en la conquista de América? El fútbol, una de las razones

Felipe VI hizo este lunes un gesto para mitigar el malestar que el Gobierno de México ha mostrado de manera cíclica sobre el supuesto desdén de las autoridades españolas ante los desmanes cometidos en la conquista de América. En una visita a una exposición de arte indígena en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el Rey afirmó que "hubo mucho abuso" en la colonización del continente. La Zarzuela no había informado previamente a la prensa de esta actividad del jefe de Estado y distribuyó el vídeo con sus palabras en las redes sociales al cabo de unas horas.

La afirmación tiene su importancia a nivel diplomático, pero el Rey no ha pedido perdón, como le llegó a exigir por carta en 2019 Andrés Manuel López Obrador, presidente antes de Claudia Sheinbaum, la actual líder del país. Felipe VI no ha ido más allá de lo que hizo, ya en octubre del año pasado, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, cuando este reconoció “la injusticia y el dolor” causados a “los pueblos originarios mexicanos”. Según han informado fuentes diplomáticas españolas, las palabras del Rey hay que entenderlas porque se producen después de que, a finales de febrero, llegara una carta de Sheinbaum invitando a Felipe VI a que asista al Uruguay-España del Mundial de fútbol que organizan este año México, EEUU y Canadá. Ese partido entre las dos selecciones se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara el 26 de junio. Será el último encuentro de la primera fase y se prevé que sea determinante para ver cuál de los dos pasa primero de grupo. El resto de cruces ya se celebrarán en los otros dos países.

El Gobierno español ha considerado oportuno suavizar la tensión con el país centroamericano tras la presión para pedir perdón por los desmanes de los exploradores

La misiva de Sheinbaum se recibió muy pocos días después de la operación militar que acabó, el 22 de febrero, con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del cártel Jalisco Nuevas Generaciones, el narcotraficante más buscado del país. Tras esa muerte, se desató una ola de violencia que preocupó al Gobierno mexicano y que está teniendo un impacto directo en la reputación del país centroamericano, que se juega mucho con este campeonato de fútbol y que tiene que aprovechar para mejorar su imagen.

La presencia de Felipe VI en el Mundial sería muy relevante para transmitir una imagen de normalidad y acortar el distanciamiento con Sheinbaum: la política mexicana no le invitó a su ceremonia de investidura porque no había pedido perdón por los abusos de la Conquista. En respuesta, el Gobierno español no mandó ninguna representación como muestra del malestar por el ninguneo al jefe del Estado. En estos momentos, ni la presencia del Rey ni la de ningún otro miembro del Ejecutivo español está confirmada en el Mundial. En todo caso, este episodio protagonizado por Felipe VI sí facilitará la asistencia de cualquier representante del Gobierno o la suya propia. En febrero, Sheinbaum también mandó una carta al presidente, Pedro Sánchez, para invitar al Ejecutivo a asistir a la competición.

Durante la visita por la exposición 'La mujer en el México indígena', acompañado, entre otras personas, por el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, el Monarca afirmó este lunes que hubo "mucho abuso" en la conquista de América y que, cuando se estudia la historia desde el punto de vista de hoy en día, el resultado no es positivo. “Obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos", señaló, aunque indicó que esos episodios deben analizarse en su justo contexto. "Es decir, los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso (…). Y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", concluyó Felipe VI.

Juan Carlos I, en 1990

El Rey, por tanto, no pide perdón, como exigían las autoridades mexicanas, aunque sí ayuda a suavizar la tensión y facilitar los contactos diplomáticos que se puedan dar por el Mundial de este verano y la cumbre iberoamericana de noviembre que se celebra en España, una cita que al Gobierno español le interesa que se produzca con la mayor participación de países y con el mejor clima político posibles.

Hay que recordar que Juan Carlos I tampoco pidió perdón en su momento. En 1990, en un encuentro con líderes indígenas en Teotitlán del Valle, enhebró una declaración similar a la de Felipe VI. El entonces Rey apuntó que "la prudencia y la ecuanimidad de los monarcas fue, a menudo, lamentablemente desoída por ambiciosos encomenderos y venales funcionarios que, por la fuerza, impusieron su sinrazón”.

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El Papa Francisco y Ayuso

Sí que hizo ese gesto contundente reclamado por México el papa Francisco en 2021. El Pontífice se refirió a los "pecados" de la Iglesia durante la evangelización de América, algo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó y criticó. "A mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano", dijo entonces Ayuso.