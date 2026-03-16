Caso Ábalos
Armengol pide al Supremo declarar por escrito en el juicio contra Ábalos
La presidenta del Congreso adopta la misma posición que el ministro Ángel Víctor Torres, que el pasado viernes trasladó esta petición al TS
EFE
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, que está citada el 22 de abril como testigo en el juicio que sentará en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, ha pedido al Tribunal Supremo que le mande las preguntas para poder declarar por escrito.
Armengol adopta la misma posición que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que el pasado viernes trasladó esta petición al Supremo. Ambos responsables públicos justifican sus solicitudes en virtud del artículo 412.2º y 703 de la ley de enjuiciamiento criminal.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la tercera autoridad del Estado solicita al tribunal que se le remita el "oportuno pliego de preguntas", que será contestado por escrito y enviado al Supremo "en la forma legalmente prevista", una vez que la notificación recibida por el alto tribunal en la que la informa de su citación como testigo plantea la opción de declarar por escrito.
El artículo 412 de la Lecrim regula qué personas están exentas de declarar de manera presencial y pueden en cambio informar por escrito y cita, entre ellos, a los presidentes de comunidades autónomas. Armengol, en la época de los hechos, lo fue de Baleares.
Adicionalmente, este mismo artículo también exime de este deber presencial a la persona que ostente la presidencia del Congreso.
Por otra parte, la defensa del exasesor Koldo García se ha opuesto a que las empresas públicas INECO y Tragsatec puedan emprender acciones como perjudicadas del delito de malversación, como pidió la Fiscalía.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la letrada Leticia de la Hoz dice que "resulta jurídicamente contradictorio ofrecer la acción penal a entidades que, por mandato legal, deberían estar sentadas en el banquillo debido a su responsabilidad penal por los hechos cometidos en su nombre o por su cuenta".
"No se puede ejercer la acción penal (como acusación o perjudicado) cuando la propia entidad debe ser sujeto de la acción penal por la falta de controles internos que permitieron la supuesta malversación y el supuesto tráfico de influencias", añade.
- El guachinche al sur de Tenerife que muchos no conocen: cocina canaria y precios ajustados
- El restaurante del sur de Tenerife al que tiene que ir sí o sí: cocina canaria y carne a la brasa a precios económicos
- Dani Martín y Viva Suecia lideran un cartel de leyenda en Madrid
- La Guardia Civil vigila el interior de los vehículos tinerfeños por transportar las bolsas de la compra: multas hasta 200 euros
- Narcotráfico en Tenerife: Los hombres del ‘imperio’ de Clénder que están en prisión
- La Fiscalía pide prisión y el pago de 116.000 euros a una banda familiar que vendía droga en Tenerife
- Una colisión múltiple con vuelco en Tenerife deja tres mujeres heridas
- Así se construye una vivienda en 3D de 200 metros cuadrados en Tenerife