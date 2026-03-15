Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise, duplica en votos a Podemos en las elecciones de Castilla y León

La izquierda alternativa ha vuelto a protagonizar una pugna electoral y han sufrido otro descalabro en los comicios del 15M, al quedarse Podemos y la coalición de IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo sin representación en Castilla y León.

El balance en las urnas ha sido mas duro para Podemos, que con el 95,9 por ciento del voto escrutado, ha cosechado únicamente 8.926 sufragios (el 0,74 por ciento del total) y se ve rebasado por la candidatura 'Se acabó la fiesta', que le dobla en votos.

Mientras, la coalición comandada por IU se limita a 26.630 votos (el 2,23 por ciento) y no logra cumplir la expectativas de lograr un escaño por la provincia de Valladolid. En cualquier caso, en su pulso particular este 15M Podemos e IU se han quedado lejos de los 62.138 votos que juntos lograron en las anteriores elecciones.

Los terceros comicios del actual ciclo electoral refleja que la división electoral penaliza a la izquierda, como ya pasó en Aragón donde IU salvó muebles al conservar un escaño que perdió el partido morado, y se contrapone al buen desempeño que tuvo la coalición de unidad entre ambos partidos, sin Sumar, en Extremadura (que subió hasta los siete escaños y se aprovechó del desplome del PSOE)

Aparte, el escenario de fragmentación de candidaturas también sobrevuela sobre Andalucía, las próximas elecciones en el horizonte, al dibujarse por ahora hasta tres listas alternativas al PSOE: la coalición 'Por Andalucía', que impulsan IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Adelante Andalucía y Podemos junto a Alianza Verde.

Una plaza complicada para la izquierda

Los comicios se antojaban complicados para Podemos e IU en una plaza electoral que históricamente ha sido complicada para la izquierda, al fracasar las negociaciones para una lista conjunta que fracasaron, sin poder abstraerse de las tensiones que marcan a la izquierda a nivel estatal.

De hecho, Podemos e IU solo lograron un acuerdo para confluir en los comicios de hace cuatro años, cuando la lista de Unidas Podemos logró un único diputado por Valladolid en las cortes autonómicas. Así, la izquierda alternativa se queda sin escaños, algo que ya ocurrió en cuatro ocasiones más: 1983, 1987, 2003 y 2007.

Tampoco Podemos y la coalición de IU, Sumar y Verdes Equo han podido activar al electorado con su discurso de defensa de los derechos públicos, su denuncia de la gestión del PP ni tampoco se ha aprovechado de la movilización del 'No a la guerra' ante el conflicto bélico en Irán.

Las dos formaciones tenían el hándicap de presentarse con candidatos como Miguel Ángel Llamas (Podemos) y Juan Gascón (IU), con poco conocimiento entre el electorado, y ven como el PSOE, lejos de perder apoyo, sube en escaños al concentrar voto útil.

Podemos, sin representación en 10 autonomías

Podemos, pese a la excepción en Extremadura, profundiza en su nefasta tendencia en elecciones autonómicas y ahonda en el declive que viene arrastrando desde 2019 y le debilita en su estrategia de rearmarse para volver a ser fuerza principal del ecosistema de partidos a la izquierda del PSOE, que es su principal objetivo desde la ruptura con Sumar a finales de 2023.

Y es que el resultado de este domingo confronta con el cosechado hace una década, cuando la formación morada logró en 2015 diez escaños y 163.637 votos (el mejor resultado histórico de la izquierda). Incluso en las elecciones generales de hace diez años su nivel de apoyo fue mayor al concentrar 225.824 sufragios.

El continuado retroceso electoral de Podemos le ha arrastrado a ser ya a ser fuerza extraparlamentaria en diez comunidades autónomas tras los casos de Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Euskadi, Cantabria y Cataluña (donde no concurrió en los últimos comicios). Además, en el caso de Asturias la diputada Covadonga Tomé dejó el partido debido a los conflictos internos.

Tampoco ha logrado rebasar a Sumar o sus aliados, como en el caso de IU, en ninguna de las elecciones en las que han competido y tampoco saca rédito de su posición crítica con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

IU no logra salvar los muebles

Mientras, IU queda también fuera del parlamento autonómico por quinta vez en su historia y su alianza con Sumar y Verdes Equo no es suficiente para alcanzar el escaño, como consiguió en el caso de Aragón.

Tampoco la coalición En Común saca rédito de la gestión del Gobierno ni del concurso de las ministros del Gobierno durante la campaña, que contó con la participación de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Sira Rego y Pablo Bustinduy.

De esta forma, queda muy lejos tanto de los 56.133 votos que cosechó IU en 2015, que le valieron un escaño, como de su mejor resultado histórico cuando en 1995 alcanzó 147.366 votos que se tradujeron en cinco diputados. Aparte, en las generales de 2015 con la marca de Unidad Popular legó a conseguir 68.464 votos.

La formación comenzó el ciclo electoral con el hito del buen resultado de Extremadura, que veía como un paso para cambiar el ánimo en el electorado de izquierda, pero ya en los comicios de Aragón tuvo un discreto desempeño, al conseguir salvar los muebles y retener su escaño en ese parlamento autonómico.

Pese a este revés, la formación confirma la tendencia de quedar por delante de Podemos en la pugna electoral que vienen desempeñando y cuenta con estructura a nivel municipal en la región, donde el Ayuntamiento de Zamora es uno de sus principales bastiones.

Ahora, IU se volcará en olvidar este mal resultado en los próximos comicios de Andalucía, la región en la que tiene más fuerza territorial y donde, además, el cabeza de cartel es su coordinador federal, Antonio Maíllo. De nuevo será en coalición con Sumar y sin visos de confluencia con Podemos.

Mientras, a nivel nacional IU ha revalidado su compromiso de revalidar su alianza electoral otra vez con Sumar y también con Más Madrid y Comunes, con la intención de ser el proyecto sólido del espacio para los siguientes comicios generales.

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La alianza aún carece de marca electoral y de candidato, tras la renuncia de Yolanda Díaz a repetir como cabeza de cartel, y las partes implicadas están convencido de que esa candidatura amplia permitirá movilizar al electorado progresista.