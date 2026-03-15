Sara Fernández

Pollán: “Hoy es el día de celebrar un resultado histórico, mañana es el día de trabajar”

Carlos Pollán, candidato de Vox, ha comparecido para celebrar que el partido de ultraderecha ha logrado 14 escaños, un escaño más que en 2022. Pollán ha insistido durante su discurso en que hay que celebrar el resultado, y ha avanzado que será una negociación difícil con el PP. “Hoy es el día de celebrar este resultado histórico, y mañana será el día de trabajar y de hacer valer cada uno de los votos. Algunos tendrán prisa por repartirse los sillones, pero nosotros tenemos prisa por cambiar las cosas, medida a medida”, ha advertido. Más información