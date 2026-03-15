Sara Fernández

Mañueco proclama que habrá un Gobierno "presidido por el Partido Popular y para todos"

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco se mostró "muy orgulloso" del resultado electoral porque han ganado las elecciones, mejorado la situación que tenían hace cuatro años y, además, han "triplicado la distancia que teníamos con el Partido Socialista y duplicamos en votos a Vox". Mañana el PP empezará "el diálogo" con todos los partido pero dejando claro, dijo, que en Castilla y León habrá un gobierno "presidido por el Partido Popular y un gobierno para todos". Más información