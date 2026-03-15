En Directo
Cita con las urnas
Elecciones del 15M en Castilla y León 2026, en directo: abren los colegios electorales
Redacción
Más de dos millones de ciudadanos están llamados a las urnas este domingo en Castilla y León. En total, 2.097.768 electores podrán votar en las elecciones a las Cortes autonómicas de estel 15 de marzo, de los cuales 1.917.546 residen en la comunidad y otros 180.222 lo harán desde el extranjero.
El popular Alfonso Fernández Mañueco logró completar la legislatura pese a un mandato lleno de obstáculos. La situación se complicó especialmente cuando Vox decidió romper el acuerdo de coalición a mitad de mandato, dejando al Partido Popular en minoría parlamentaria y sin capacidad suficiente para sacar adelante los presupuestos, que finalmente no pudieron aprobarse ni en 2025 ni en 2026. En este contexto, la campaña hacia las urnas también ha estado condicionada por el pulso político entre populares y la formación de Santiago Abascal, que mantienen abiertas negociaciones poselectorales en comunidades como Aragón y Extremadura.
El PSOE, por su parte, aspira a romper en esta tierra casi siempre hostil a la izquierda la terrible racha de derrotas autonómicas. Esta vez, los ánimos son mucho mejores que en esas dos convocatorias antes de que se abran las urnas.
Sigue en directo la última hora de la jornada electoral en Castilla y León:
Abren los colegios electorales con 2.097.768 castellanoleoneses llamados a votar
Los colegios electorales abren sus puertas este domingo a las 9.00 horas en Castilla y León, donde están convocados a las urnas 2.097.768 castellanoleoneses, que podrán ejercer su derecho al voto en las 4.470 mesas dispuestas para las elecciones autonómicas de esta jornada.
Más de 26,46 millones de papeletas, 6,33 millones de sobres y 301 rutas de transporte para facilitar el sufragio en un millar de pueblos están listos para arrancar la jornada electoral, en la que se prevé tiempo nuboso, previsiblemente sin lluvias, y con aumento en general de las temperaturas máximas.
- Santa Cruz de Tenerife abrirá en septiembre el espacio deportivo y lúdico inspirado en el hangar del Air Force One de Donald Trump
- Tratar mal a los empleados públicos en Santa Cruz de Tenerife tiene consecuencias: multas y acceso denegado
- El Tenerife logra un empate 'in extremis' en Vigo con pinta de ascenso
- Muere un motorista en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife
- El alirón del CD Tenerife se retrasa, pero sigue cerca
- Dos bomberos de Tenerife resultan heridos al intervenir en un incendio
- Los vecinos de Anaga toman los pasos de peatones de Cruz del Carmen para bloquear el tráfico: “No nos van a callar”
- Un fallo en el parapente, principal hipótesis del accidente en el que murió una joven en Tenerife