Así es el velero de competición que el Ministerio de Defensa ha comprado por un millón de euros para el Rey y se estrenará en Palma

El velero de alta competición que el Ministerio de Defensa ha comprado por un millón de euros para el rey Felipe VI ya se encuentra en España, en el puerto catalán de El Masnou, en Barcelona, ha podido saber este diario. Debutará en regatas en Mallorca, en la próxima edición de la Palma Vela, que se disputa del 25 de abri al al 4 de mayo, o en la Copa del Rey Mapfre, ya con don Felipe a la caña, que se celebra del 1 al 8 de agosto.Y en estos momentos está siendo sometido a todo tipo de verificaciones para comprobar que el casco, el aparejo y el equipamiento cumplen con todas las prescripciones que exigió la Armada en el pliego de condiciones técnicas del concurso para adquirir el buque.

El Vesper, nombre que actualmente tiene el velero adquirido por el Ministerio de Defensa al armador norteamericano David Team, a través de la empresa David Mas Yatch Equipment S.L., no se quedará con esa denominación en su casco.

La Armada debate en estos momentos si el futuro buque insignia de su Comisión Naval de Regatas adapta el nombre de Aifos, siguiendo la tradición de los veleros en los que ha competido Felipe de Borbón desde que era Príncipe de Asturias, que rinde homenaje a la Reina Sofía, o si se convierte en el nuevo Hispania, como una forma de rendir tributo al histórico velero de 1909 que mandó construir Alfonso XIII o también al maxi de 80 pies de la Armada, que fue construido en 1987, tuvo su puerto base en la estación naval militar de Portopí, en Palma. Y terminó sus días destrozado por un temporal en las costas de La Palma en noviembre de 2018.

El Rey Felipe VI. A la izquierda el Vesper, en la pasada Copa del Rey de Vela, en la que se impuso / Copa del Rey Mapfre

El Vesper es un monocasco de altas prestaciones de 15,43 metros de eslora, 4,43 de manga y 3,80 de calado que puede participar en competiciones ORC e IRC, tal como requerían las bases del concurso, y que, además, es el actual campeón de la Copa del Rey de Vela, mientras que el Aifos de Felipe VI quedo sexto.

Su primer nombre fue Quantum. Después pasó a llamarse Vesper y empezó a competir en el equipo del armador David Team, con base en de Newport Beach, California, donde estuvo durante cinco años.

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Tras una modificación pasó de la clase TP52 a la GL52 y dio el salto a las regatas del Mediterráneo el año pasado, imponiéndose en la Copa del Rey de vela y por extensión en el campeonato de Europa ORC. En aquella ocasión David Team ya avanzó que en 2026 seguramente su equipo no competiría con el Vesper, lo que ya puso sobre la pista al sector de que barco que buscaba comprador Y el Rey Felipe VI tuvo la oportunidad de conocer el que medio año después se convertiría en el buque insignia de la Armada, cuando tras concluir la prueba se acercó al velero a felicitar por el título al armador y a la tripulación.