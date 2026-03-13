Pedro Sánchez llama a la movilización de "todos los progresistas" en torno al PSOE y al voto de las mujeres para ganar en Castilla y León

Pedro Sánchez ha cerrado este viernes la campaña electoral en Castilla y León llamando a la movilización "de todos los progresistas" en torno a las siglas del PSOE y enarbolando el 'No a la guerra'. Ante un escenario abarrotado en Valladolid -con unas 2.000 personas dentro de la Cúpula del Milenio y más de 1.000 que siguieron el acto desde la calle a través de pantallas-, el presidente del Gobierno levantó varias veces a un auditorio muy animado que ha ido viendo en las últimas semanas cómo los simpatizantes socialistas se han ido movilizando.

El acto de cierre de campaña en Valladolid contó con un cartel espectacular: Pedro Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez. El público respondió de la misma manera, no solo en número, sino también con ánimos y aplausos. El mitin tuvo lugar, además, en la Cúpula del Milenio, un escenario emblemático para Sánchez y para el PSOE. En este antiguo pabellón de la Exposición Universal de Zaragoza de 2008, el ahora presidente dio uno de sus mítines más multitudinarios en la campaña de las primarias de 2017 que ganó a Susana Díaz contra todo el aparato del partido.

Sánchez se lanzó a por el voto de "todos los progresistas". Pero en especial también a por el de las mujeres, al reivindicar que el suyo, como lo fue el de Zapatero en su día, es "un Gobierno feminista" que apuesta por erradicar la violencia machista, "no invisibilizarla porque la violencia machista no se debate, se combate" y por avanzar en la igualdad de derechos de las mujeres. Y lo hizo ante la ministra de Igualdad, la también vallisoletana Ana Redondo. "Por eso las mujeres de Castilla y León van a apostar por Carlos Martínez y por un partido feminista como es el PSOE", clamó entre aplausos.

José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin de Valladolid. / Claudia Alba - Europa / Europa Press

Tanto Sánchez como Zapatero levantaron varias veces al público reivindicando el No a la guerra que este mes de marzo se ha convertido en el principal elemento movilizador de los socialistas y en un mantra en esta campaña. Sánchez reivindicó la labor de Zapatero al frente de la oposición en 2003 y ya en el Gobierno en 2004 sacando las tropas de Irak y proclamó su "orgullo" por el trabajo del expresidente.

El ahora jefe del Ejecutivo resaltó que "la inmensa mayoría de los españoles" están también contra esta guerra. Ya que "hoy España, como hace 23 años, reivindica la paz, mientras la derecha reivindica a Aznar". El líder socialista incidió en las consecuencias económicas de la guerra, garantizando que su Gobierno "va a poner todos los recursos del Estado al servicio de la gente para protegerla de una guerra". Y acusó al PP y a Vox de "estar apoyando a quien incendia el mundo para luego quejarse del humo".

Sánchez preguntó retóricamente a PP y a Vox "qué interés tenemos nosotros en que se incendie Oriente Medio y que suba el precio de la gasolina o el del gas". Y contestó resaltando que "los que dicen sí a la guerra no son los que van a pagar la calefacción en Valladolid, ni el tractor en León".

"Ley de la selva o derecho internacional"

"Es muy fácil decir sí a la guerra a costa de los trabajadores en nuestro país. Y les digo que ser patriota y estar con nuestros aliados es arrimar el hombro, pero cuando alguien se equivoca, también decírselo, y esta guerra es un gran error", señaló. Para Sánchez, "el dilema es claro: o guerra o paz, o ley de la selva o el derecho internacional, o servilismo o soberanía nacional. Y lo tenemos claro: paz, derecho internacional y soberanía nacional". Como ya hizo en Soria y ante una gran bandera de España que se proyectó tras él, Sánchez reivindicó el "patriotismo" y la defensa de la "soberanía nacional" del PSOE y del Gobierrno frente a una derecha que "se pliega" ante Trump y Estados Unidos.

Los socialistas acaban la campaña mucho mejor de lo que la iniciaron, con muy buenas sensaciones. Tras los batacazos electorales de Extremadura y Aragón, el PSOE empezó con la moral baja. Pero poco a poco los ánimos fueron subiendo espoleados por un candidato, Carlos Martínez, que ha hablado sin parar de Castilla y León, ha hecho una campaña muy del territorio, centrada en los problemas de la región, y en atacar "la desidia y el desgaste" de 39 años de gobiernos ininterrumpidos del PP.

Al cierre de la campaña, el PSOE tiene la impresión de que puede mirar de tú a tú a un PP a la baja. Y aspira a poder ganar las elecciones a los populares en uno de sus principales feudos aunque sea por un puñado de votos, como resaltaron en Valladolid todos los oradores.

Pedro Sánchez, con el candidato Carlos Martínez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ambos a su izquierda, este viernes en la Cúpula del Milenio de Valladolid. / Claudia Alba / Europa Press

El expresidente Zapatero, muy querido en Valladolid, hizo balance de la guerra de Irak -"300.000 muertos y un país fallido"- y destacó la posición del PSOE desde la oposición, que él mantuvo cuando formó Gobierno en 2004 sacando a las tropas del país como una de sus primeras decisiones.

Para deleite de un público entregado, el exlíder socialista relató cómo fue capaz de decir no a George Bush y sacar de inmediato las tropas españolas "de una guerra ilegal": "Había que tomar una decisión valiente: decir a la primera potencia del mundo 'nos vamos de ahí porque no apoyamos esta guerra'", explicó. Y cargó contra el PP, que en su día defendió la guerra de Irak y ahora "es muy valiente y muy fuerte con los inmigrantes y muy sumisos y cobardones con los poderosos", en referencia a Trump.

El No a la guerra volvió a ser el elemento movilizador más importante del mitin, como ya pasó en la última intervención de Sánchez en campaña, el pasado sábado en Soria. El público lo coreó con ganas cada vez que un orador se refería a la posición de Sánchez ante los ataques de EEUU e Israel sobre Irán. Porque el presidente, como dijo Óscar Puente, "no tiene ningún problema en pararse ante un abusón que quiere someter al mundo y decirle que no, no a la guerra".

El ministro de Transportes y secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, recordó en la Cúpula del Milenio fue clave en la forja del liderazgo de Sánchez al frente del PSOE. Tras aquellas primarias, destacó, el ahora presidente "ha hecho muchas veces posible lo que muchos decían que no era posible: como subir el salario mínimo o revalorizar las pensiones. "Por eso Sánchez es el que es", ha resumido Puente, destacando que el líder socialista es ahora una referencia internacional para los progresistas de todo el mundo.

"Lo primero, ganar las elecciones"

En clave de Castilla y León, Puente ha llamado a "lo primero, ganar las elecciones el domingo y luego que se peleen entre ellos, si es que son capaces de ponerse de acuerdo". "Lo primero es ganar", ha clamado, animando al voto, "porque ganando se puede cambiar esta tierra".

Por último, el candidato a la Presidencia de la Junta y alcalde de Soria, Carlos Martínez, llamó a poner fin el domingo a "40 años de olvido, de marginación y de invisibilidad" de Castilla y León". Y pidió a los ciudadanos "dar la vuelta a todo esto con su voto".

"Castilla y León", añadió, "tiene que alzar la voz en Bruselas, en Madrid, ser un referente en el ámbito internacional para sumarnos a la voz valiente y con el grito de 'No a la guerra', que es un 'Sí a la paz'". "Ese es el papel que tiene que jugar Castilla y León", sostuvo al acabar una campaña agotadora para él pero que dijo haber disfrutado.

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Todos los partidos cerraron este viernes sus campañas en Valladolid, la la provincia más poblada de Castilla y León y la que más escaños tiene en las Cortes regionales (15). En 2022, el PSOE ganó por la mínima y empató a escaños con el PP (cinco cada uno). Vox tuvo tres, Podemos uno y Ciudadanos mantuvo uno. Ahora, los socialistas creen que quedarán igual. El escaño de CS, que desaparece, es probable que vaya a Vox, según estiman en el PSOE, aunque no descartan que la movilización de los últimos días les termine dando también este último procurador.