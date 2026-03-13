El Gobierno rechaza convocar la Conferencia de Presidentes para abordar el escudo social y se limita a reuniones bilaterales

El Gobierno no ha recogido el guante lanzado por Canarias y Euskadi para reunirse con todos los presidentes autonómicos para abordar la situación económica generada por la guerra de Irán. En lugar de convocar una Conferencia de Presidentes, como reclamaron expresamente este jueves a través de una carta dirigida a Pedro Sánchez el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el lehendakari Imanol Pradales, desde el Ejecutivo se limitan a ofrecer encuentros bilaterales para abordar medidas de un plan anticrisis que puedan compartir la administración central con ambos territorios.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha argumentado el rechazo a convocar el foro multilateral con las comunidades autónomas debido al ciclo electoral, con comicios en Castilla y León este domingo y las andaluzas previstas como tarde el próximo mes de junio. Asimismo, ha señalado que la situación en la que se encuentran Extremadura y Aragón, con presidentes en funciones pendientes de investidura impediría una convocatoria. “La Conferencia de Presidentes tiene una regla de que tienen que estar todos los presidentes”, ha respondido en declaraciones a los medios este viernes en el Centro Educación Obligatoria de Valleseco (Gran Canaria).

A falta de “normalidad institucional”, el titular de Política Territorial se ha abierto a abrir mesas bilaterales. “Si un presidente nos pide una relación bilateral para tomar medidas compartidas no habrá ningún problema”, aseguró tras mencionar que las comunidades también deberán tomar medidas acordes a sus competencias.

En su carta, El presidente canario y el lehendakari destacan que las islas y las regiones industriales como Euskadi están siendo especialmente afectadas por esta situación. Canarias, por su dependencia del transporte marítimo y aéreo, y Euskadi, por el impacto en la competitividad de las industrias electrointensivas, como consecuencia del aumento de los precios de la energía. Ambos presidentes alertan de que si el conflicto persiste, podría haber una escasez de componentes y una caída de la demanda, afectando a todo el tejido industrial del país.

Pese a que con la pandemia el Ejecutivo multiplicó las reuniones de la Conferencia de Presidentes, tras el vuelco del poder territorial en las últimas autonómicas solo se han celebrado dos. La última, en junio del pasado año en Barcelona.

Freno a las convocatorias

El reglamento tras el cambio impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez obliga a celebrar al menos dos anuales. Con la excusa del ciclo electoral, desde el Gobierno han pospuesto sin fecha este encuentro con las comunidades autónomas, que en principio se había comprometido en diciembre del pasado año en Asturias tras la cita en la ciudad condal.

Noticias relacionadas

“Cuando haya normalidad institucional”, explicaban en el Ministerio de Política Territorial el pasado mes de enero en referencia al ciclo electoral de comicios autonómicos, que se alargará hasta las andaluzas, previsiblemente en el mes de junio. Con todo, en el Ejecutivo sostiene que “como mínimo” se celebrarán dos reuniones de la Conferencia de Presidentes durante este año para cumplir con le reglamento. Tras las últimas generales, en cambio, se esperó año y medio para fijar una de estas citas.