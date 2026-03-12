El Consejo del Poder Judicial reconoce incidencias por los nuevos tribunales de instancia pero niega retrasos generalizados

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tiene este jueves sobre la mesa un informe de su secretario general que, tras recabar la opinión de la Audiencia Nacional y los diferentes tribunales superiores de justicia, y pese a admitir incidencias en la entrada en vigor de los tribunales de instancia, concluye que la nueva organización no ha provocado suspensiones o demoras más allá de casos puntuales.

No obstante, el documento adelanta problemas futuros como el avanzado dese el Tribunal Superior de Madrid, que apunta al riesgo de suspensiones una vez superada la denominada "agenda puente" establecida para puesta en marcha de esta nueva organización de los órganos judiciales, que entró en vigor el pasado mes de enero y concluye a finales de este mes.

El mismo documento, de cuyo contenido ha sido informado EL PERIÓDICO, señala que Cataluña sí ha informado de un caso estructural de retrasos, concretamente en Reus por falta de funcionarios; mientras que en Galicia se da cuenta de ralentizaciones y suspensiones debido a la pérdida de control de los procedimientos incluso en causas secretas, de especial complejidad o las que afectan a víctimas especialmente vulnerables.

Este periódico ya informó de que el órgano de gobierno de los jueces trabajaba en este documento, con el objetivo de poner en conocimiento del Ministerio de Justicia las "disfunciones" provocadas por el cambio radical en la forma de trabajar en los juzgados. Desde enero, aunque con un cumplimiento desigual según territorios, quedaron atrás los órganos judiciales tal y como los conocíamos, con un juez titular al frente, un letrado asignado y un grupo de funcionarios a su servicio y comenzaron a funcionar los tribunales de instancia, que agrupan a varios magistrados con unos servicios comunes a compartir.

Desde los diferentes tribunales superiores se ha advertido de incidencias que van desde la dificultad de trabajar con "equipos flotantes" de funcionarios ( con grave afectación en la instrucción de los asuntos y las guardias), la existencia de sedes dispersas que dificultan la prestación de esos servicios comunes e incidencias informáticas que dificultan la labor del día a día en estos nuevos juzgados.

500 plazas de juez

Por otra parte, el Pleno del Consejo ha aprobado una valoración positiva del Real Decreto de convocatoria de nuevas 500 plazas para juez impulsado por el ministro Félix Bolaños, sin perjuicio de algunos ajustes que desde este órgano e quieren consensuar con el Ministerio a partir de los datos inspección, informan fuentes del Consejo. Se traería de adecuar la propuesta a las verdaderas necesidades en los juzgados.