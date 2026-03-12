La Guardia Civil ya investiga "presuntas irregularidades" en anteriores Gobiernos de Aragón dentro del caso Forestalia

La Guardia Civil ya mira al Gobierno de Aragón dentro del caso Forestalia. La investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) sobre la presunta trama del gigante aragonés de las energías renovables centra al Ejecutivo autonómico y al Inaga. El instituto, que había aparecido ya gracias a testigos que colaboraron con la Guardia Civil, pasa a ser una pieza más importante para la Benemérita, que también destaca el papel de Carlos Ontañón, exdirector del organismo ambiental y exidrector general durante la etapa de Alfredo Boné, otro nombre de la presunta trama, en Medio Ambiente.

Los agentes de la Guardia Civil que entraron en la sede madrileña de Forestalia añaden a la investigación "información correspondiente con presuntas irregularidades cometidas en el Gobierno de Aragón". Los agentes precisan que "concretamente" se dieron dentro del Inaga, donde señalan a Carlos Ontañón, que "adquiere especial relevancia". La UCOMA advierte de que los hechos serán "analizados e informados con posterioridad" a la información ya documentada.

En el registro de las oficinas de Forestalia en la capital española, la Guardia Civil accedió en remoto a archivos pertenecientes a Ontañón. La UCOMA considera "importante señalar" su pasado como "director del Inaga y también director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón".

Los agentes reflejan otro papel relevante, ya en la actualidad. Ontañón figura como "apoderado solidario en numerosas empresas promotoras de proyectos de energías renovables, bajo el nombre de Energías Renovables de... pertenecientes al Grupo Forestalia".

No es la primera vez que Ontañón se cuela en las pesquisas de la Guardia Civil sobre la presunta trama vinculada a Forestalia. La UCOMA ya sabía de su nombre gracias a las explicaciones de una persona citada como de máxima confianza de Fernando Samper. Este testigo confirmó a la Guardia Civil lo que antes habían dicho trabajadores públicos sobre que había "una relación que excede los cauces formales", "donde las decisiones públicas podrían estar influenciadas por intereses comerciales". Y añadió que en las reuniones "casi semanales" entre Jesús Lobera (exdirector del Inaga, en el cargo hasta 2023) y Fernando Samper también participaba Carlos Ontañón, en calidad de director de Transición y Medio Ambiente de Forestalia, tras pasar del Gobierno autonómico a la empresa de renovables tras su fichaje en 2018.

El político del PAR fue el primer director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, desde la fundación del organismo en 2003 hasta 2012, cuando salió del Gobierno de Aragón. La Guardia Civil consideraba estas reuniones como una de las tácticas de "presión y control" del gigante aragonés de las renovables hacia el organismo autonómico. "Los testimonios sugieren un patrón sistemático de influencia diseñado para alinear las resoluciones técnicas del Inaga con los intereses de la dirección y de promotores específicos (Grupo Forestalia)", recogía ese informe de la UCOMA.

Los archivos encontrados en el registro

La investigación de la Guardia Civil en la sede madrileña del gigante aragonés de las renovables, situada en la calle Ortega y Gasset, sirvió a los agentes para localizar el despacho de Ricardo Samper, hermano del dueño de la mercantil. También encontraron un ordenador "que es utilizado para acceder a los archivos de la nube del usuario Luis Marruedo".

El exviceconsejero de Medio Ambiente y exdirector general de Desarrollo Rural en la DGA ha aparecido anteriormente en la investigación por su vinculación a Athmos Sostenibilidad, la consultora de renovables que poseía junto a Alfredo Boné (exconsejero de Medio Ambiente) y Ana Cristina Fraile (exjefa de gabinete de Boné). Los tres, figuras de renombre en el Partido Aragonés, vendieron su empresa a Fernando Samper, a través de Nearco Renovables, por cuatro millones de euros.

"Además de esta adquisición por parte de Nearco Renovables, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, pasaron a formar parte del grupo Forestalia. Como ya se ha explicado en anteriores diligencias", recuerda la Guardia Civil.

La investigación de la UCOMA sobre esta operación se basa en que "estaría muy por encima del valor real de la misma, habida cuenta principalmente de su importe neto de su cifra de negocios o su total activo (práctica totalidad en líquido), basándose su actividad, en contratos o acuerdos con una única sociedad, casualmente del grupo Forestalia".

La UCOMA abrió nuevas diligencias vinculadas a los registros que llevó a cabo el martes de la semana pasada. Además de varias sedes de Forestalia o de empresas vinculadas a esta mercantil, la Guardia Civil también entró en la casa de Fernando Samper, dueño de la energética.