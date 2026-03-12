El Gobierno eleva la presión a la Junta de Andalucía y solicita también una reunión extraordinaria del Estadio Cartuja tras la imputación del gerente

Aumenta la presión sobre la Junta de Andalucía para que convoque una junta general extraordinaria de la sociedad que gestiona el Estadio de la Cartuja tras la imputación de su gerente, Daniel Oviedo, por los contratos firmados con la Federación Española de Fútbol durante la etapa de Luis Rubiales. A la solicitud de la Diputación de Sevilla que posee un 15,2% de las acciones se sumará Patrimonio del Estado que tiene otro 30%. Así lo han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio de Hacienda.

Tanto la Diputación como el Ministerio piden la celebración de una junta extraordinaria en la que se analicen las conclusiones del informe elaborado por la UCO y el auto de la juez que investiga el caso en el que se aprecian irregularidades en los expedientes de contratación. Entre otras cuestiones se detecta que se llegaron a iniciar obras antes de la licitación de los contratos y de la designación de la ciudad como sede de la Eurocopa de 2020 (aplazada a 2021 por la pandemia).

No obstante. Ni la Diputación ni Patrimonio del Estado pueden forzar la convocatoria de un consejo. Según los estatutos, consultados por este periódico, es una decisión que depende exclusivamente de la presidencia que ostenta la Junta de Andalucía, como accionista mayoritario (un 35%): El Consejo se reunirá cuando lo requiera el interés de la Sociedad, y por lo menos una vez al trimestre. Será convocado por orden del Presidente, o en su ausencia, o por incapacidad de éste, del Vicepresidente, en su caso, y a falta de éste por el Consejero de mayor antigüedad en el ejercicio del cargo. La convocatoria se hará personalmente a los miembros del Consejo por correo, telegrama, telefax o teléfono, con dos días hábiles de anticipación".

La Junta pide tiempo

La Junta de Andalucía, de momento, ha optado por evitar adoptar cualquier decisión sobre el futuro del actual gerente del Estadio de la Cartuja. En su primera reacción tras difundirse el auto y el informe de la UCO advirtió que no se trataba de un cargo de la Junta sino de una persona designada por la junta general de la sociedad gestora: "La gerencia de Estadio Cartuja de Sevilla SA (ECSSA) no es un cargo de la Junta de Andalucía y su figura es elegida por las instituciones representadas en el Consejo de Administración de la sociedad: Patrimonio del Estado, Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Sevilla, entre ellas. Es, por tanto, el consejo de administración de la sociedad Estadio de la Cartuja y no la Junta de Andalucía el que decide nombramientos y ceses".

Tras el consejo de gobierno del pasado miércoles, la portavoz, Carolina España, apuntó que aún se estaban analizando los informes y los hechos como paso previo para conocer la decisión: "Se está valorando, no hay nada decidido", apuntó la consejera portavoz del Gobierno, Carolina España.

La Junta de Andalucía aún no ha tomado tampoco ninguna decisión en torno la posible personación en la cauda, un paso que ya anunció cuando este periódico publicó las posibles irregularidades existentes en torno a los expedientes de contratación de la Cartuja para la fase final de la Eurocopa. "No nos planteamos de momento la personación, pero no quiere decir que no lo vayamos a hacer", detalló la consejera Carolina España.

Miembros de la junta general

Además de la Junta de Andalucía, la Diputación y Patrimonio del Estado el consejo está formado por el Ayuntamiento de Sevilla con un 17,8% (consultado por este periódico ha eludido de momento realizar cualquier valoración), por Ogden Spain, S.A. (0,014%), el Ayuntamiento de Santiponce (0,010%), la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla (0,08%), Real Betis Balompié (0,004), Sevilla Futbol Club (0,009).