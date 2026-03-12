Cinco aspirantes compiten por liderar el PSOE de Extremadura: así arranca la batalla por el relevo de Gallardo

Ya es oficial: cinco aspirantes competirán por el liderazgo del PSOE de Extremadura, que inicia el proceso para enfrentarse a sus terceras primarias en tres años. Según confirma el partido, una vez finalizado a las 12.00 horas de este jueves el plazo marcado por la gestora, han formalizado su precandidatura a la secretaría general Álvaro Sánchez Cotrina, Soraya Vega, Ramón Díaz Farias, Manuel José González Andrade y Blanca Martín.

La diputada regional Blanca Martin, acompañada por sus representantes, el exdiputado José Ramón Bello y la concejala de Mérida Silvia Fernández, registra su precandidatura a la secretaría general del PSOE de Extremadura. / EUROPA PRESS

Un total de 9.366 militantes están llamados a participar en las primarias que se celebrarían el sábado 11 de abril para elegir al sustituto de Miguel Ángel Gallardo, de los que un 62% pertenece a la provincia de Badajoz y un 37% a la de Cáceres.

Según los estatutos aprobados en el 41º Congreso Federal celebrado en Sevilla (que endurecen el proceso para garantizar que quienes lleguen a la votación final cuenten con una base mínima de apoyo estructurado entre la militancia), cada precandidato debe reunir un mínimo del 12% de avales del censo (1.124 firmas, frente a las 600 anteriores) y un máximo del 15% (1.405) para poder concurrir a las primarias.

Recogida de avales

La recogida de avales arraca este viernes y se extenderá hasta el 24 de marzo. Es la primera criba del proceso interno: los equipos de cada aspirante serán los encargados de contactar ahora con la militancia y recabar apoyos en las distintas agrupaciones locales para alcanzar ese respaldo mínimo.

No es un trámite sencillo: en las primarias de 2024, que ratificaron a Miguel Ángel Gallardo como sucesor de Guillermo Fernández Vara frente a Lara Garlito, el exconsejero de Sanidad José María Vergeles no logró reunir los apoyos necesarios para superar esta primera criba, pese a ser uno de los perfiles más reconocibles del último Ejecutivo socialista por la gestión de la pandemia.

Soraya Vega acompañada de militantes en el registro de su precandidatura para optar a liderar el PSOE extremeño / PRECANDIDATURA DE SORAYA VEGA

Posición y territorio

Superar el mínimo exigido obliga a recorrer decenas de municipios y activar contactos en buena parte del territorio regional. Para hacerse una idea de la magnitud del reto, basta señalar que la agrupación más grande de Extremadura, la de Badajoz capital, reúne en torno a 600 militantes. La mayoría de las agrupaciones pertenecen al ámbito rural y cuentan con una media de entre 40 y 50 afiliados.

Al componente territorial se suma otro elemento clave: el aval implica posicionarse. A diferencia del voto en las primarias, que es secreto, el aval queda registrado en un documento identificable. El militante que firma deja constancia pública de su apoyo a un candidato en una fase temprana del proceso, lo que suele generar cautela dentro del partido.

El aval puede tramitarse de forma telemática a través de la intranet del PSOE o mediante firma presencial en papel, pero en ambos casos deja rastro porque debe incluir el nombre y el DNI del afiliado. Posteriormente, el Comité de Ética y Garantías valida los documentos para comprobar que se cumple el principio básico del proceso: cada militante solo puede avalar a un candidato.

Archivo - El alcalde de Olivenza (Badajoz) y presidente de la Fempex, Manuel J. González Andrade, en una imagen de archivo / FEMPEX - Archivo

Hasta el 24 de marzo

El 24 de marzo se proclamará oficialmente a los candidatos que hayan conseguido reunir los apoyos necesarios para concurrir a las primarias y posteriormente se dará inicio a la campaña de información entre la militancia, que se desarrollará del 25 de marzo al 10 de abril.

Tras no haberse logrado una única candidatura de consenso, este será el momento en el que la gestora que dirige el partido trate de explorar posibles entendimientos entre los distintos aspirantes para evitar una contienda demasiado fragmentada. En esas semanas podrían abrirse negociaciones, aproximaciones o incluso fusiones entre los diferentes proyectos con el objetivo de reducir el número de aspirantes e incluso, evitar las primarias.

Dos vueltas

La primera jornada de votación tendrá lugar el 11 de abril. Si se presentan más de dos candidaturas y ninguna supera el 50% de los votos emitidos, el proceso contemplará una segunda vuelta entre las dos listas más votadas. En ese caso, la votación se celebraría el 19 de abril.

Álvaro Sánchez Cotrina registra su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Extremadura / PRECANDIDATURA DE SÁNCHEZ COTRINA

El proceso culminará con la celebración del 16º Congreso Extraordinario Regional el 25 de abril en Mérida, donde se ratificará al nuevo secretario general del PSOE de Extremadura en sustitución de Miguel Ángel Gallardo y se elegirá a los nuevos órganos regionales del partido.

Noticias relacionadas

Los aspirantes han coincidido en trasladar un mensaje público de respeto al proceso interno y de apelación a la unidad del partido, siempre apelando a la unidad territorial aunque desde sensibilidades distintas. Mientras algunos defienden la necesidad de alcanzar un acuerdo que evite una confrontación interna prolongada, otros reivindican que las primarias son precisamente la expresión de un partido "vivo" y con debate político. En cualquier caso, todos sitúan como objetivo final reforzar al PSOE de Extremadura ante el nuevo ciclo político que se abre en la región.