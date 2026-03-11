El Rey se reúne con María Corina Machado en Chile en un encuentro acordado con Exteriores

El rey Felipe VI se reunió este miércoles en Chile con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un encuentro celebrado al margen de la agenda oficial del viaje del Monarca para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast. La reunión, confirmada por la Casa del Rey, se produjo con el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según explicó el departamento que dirige José Manuel Albares, el encuentro se celebró a petición de Machado y “de acuerdo con Exteriores”. Junto al jefe del Estado participó en la reunión la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, que acompañó a Felipe VI en el viaje ante la ausencia del ministro. Albares canceló a última hora su desplazamiento a Chile para permanecer en Madrid siguiendo la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, junto al nuevo presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Jorge Alessandri, durante la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile). / Adriana Thomasa / EFE

El encuentro tuvo lugar en Santiago, donde se concentraron numerosos dirigentes internacionales para asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial. Kast asumió oficialmente la presidencia de Chile tras recibir la banda presidencial de manos del mandatario saliente, Gabriel Boric, en una solemne sesión celebrada en el Congreso Nacional.

La reunión con Machado supuso el primer contacto conocido entre el jefe de Estado español y la dirigente venezolana, una de las figuras más visibles de la oposición al chavismo. La líder política fue distinguida el año pasado con el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos democráticos en Venezuela, un reconocimiento que el Gobierno español no llegó a felicitar públicamente en su momento, lo que provocó críticas por parte del Partido Popular.

Machado abandonó Venezuela el pasado diciembre para viajar a Oslo y recoger el galardón, y desde entonces no ha podido regresar a su país. Su salida se produjo en un contexto de fuerte inestabilidad política que culminó a comienzos de enero con una intervención militar de EEUU que acabó con la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con la llegada al poder de quien había sido su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

El encuentro con el Rey no figuraba en la agenda oficial del viaje difundida previamente por la Casa del Rey, aunque sí se desarrolló dentro de los contactos diplomáticos que Felipe VI mantuvo durante su estancia en Chile con distintos dirigentes iberoamericanos presentes en la investidura de Kast.

Reuniones bilaterales del Rey

A lo largo de la jornada, el jefe del Estado también se reunió con el propio presidente chileno y con el mandatario saliente, Boric, además de mantener un encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Asimismo, coincidió con varios de los jefes de Estado y de Gobierno que acudieron a la ceremonia, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Honduras, Nasry Asfura, y Bolivia, Rodrigo Paz. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anuló en el último momento su viaje a la toma de posesión.