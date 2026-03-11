El banquero que logró la imputación de Rajoy y dos de sus ministros en Andorra declara ante el tribunal que juzga a los Pujol

Las cuentas de la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, en Andorra y cómo la policía española tuvo conocimiento de su existencia marcará este miércoles la sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la fortuna oculta. En un principio, está previsto que declare uno de los testigos clave: Higini Cierco, propietario junto a su hermano de la Banca Privada d'Andorra (BPA), entidad a la que los Pujol llevaron su dinero en 2010. Fueron estos banqueros quienes presentaron la querella en la que acabaron siendo imputados en Andorra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por las coacciones que alegan haber sufrido para aportar información bancaria de políticos catalanes.

Durante la instrucción de la causa Higini Cierco aportó a la Fiscalía Anticorrupción un documento manuscrito, en el que Marta Ferrusola ordenaba transferencias a la Banca Reig, luego Andbank, como "madre superiora de la congregación", fechado el 19 de diciembre de 1995. En él decía: "Reverendo Padre, soy la madre superiora de la congregación, desearía que traspasara dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del cura de la parroquia, él ya le dirá donde se tiene que colocar. Muy agradecida. Marta". El justificante del banco refleja un movimiento de dos millones de pesetas, de lo que parece deducirse que la esposa del expresidente utilizaba la palabra "misal" por cada millón de pesetas que quería transferir desde la cuenta 81089, cuyo saldo el 29 de diciembre de 2010 alcanzaba los 902.067 euros.

El tribunal también escuchará a otros testigos sobre la compra de una sociedad andorrana. Aunque hay problemas con las comparecencias previstas desde los juzgados de Andorra, una de las personas que están citadas a declarar es Marta Pallerola Dolcet, la gestora de la BPA que reportó oficialmente que los fondos que mantenía uno de los hijos del expresidente en dicha entidad fueron transferidos a la cuenta de una fundación panameña que, según el fiscal, fue utilizada presuntamente para ocultar el patrimonio de la familia Pujol.