CyL
PP y Vox profundizan con duros reproches su choque sobre inmigración en Castilla y León
EFE
Valladolid
El segundo debate electoral de Castilla y León ha servido para que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el de Vox, Carlos Pollán, profundicen en su alejamiento con duros reproches sobre inmigración.
En su primera intervención en el debate emitido por la televisión autonómica CyLTV, Pollán ha pedido a Mañueco una rectificación pública de sus "infames" palabras sobre que Vox quiere dejar abandonados a seres humanos en el mar.
El candidato del PP se ha negado y ha mostrado un cartel con un titular atribuido al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, en el que consideraba al Open Arms, que socorre a migrantes que intentan llegar a las costas europeas, un "barco negrero" que debía ser confiscado y hundido.
