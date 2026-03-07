Javier Vendrell Camacho

Pedro Sánchez: "Decir no a la guerra es decir sí a la soberanía de la nación"

Pedro Sánchez ha metido como un cañón este sábado el No a la guerra en plena campaña de las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo. El presidente del Gobierno ha hecho una llamada al patriotismo porque "decir no a la guerra es decir sí a la soberanía de la nación española".