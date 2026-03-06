Sara Fernández

Sánchez preside un acto en recuerdo de víctimas del accidente de Adamuz

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes en Huelva un breve acto en recuerdo a víctimas del accidente ferroviario de la localidad cordobesa de Adamuz y al que han asistido sus tres vicepresidentas y varias autoridades locales y provinciales. Este breve acto se ha celebrado en la explanada de la Universidad Internacional de Andalucía poco antes de que comenzara la 36 cumbre hispano-portuguesa en el Monasterio de la Rábida, donde se desarrolla gran parte de la cita entre las delegaciones de los dos países