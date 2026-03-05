Sumar avala el envío de la fragata a Chipre mientras Podemos acusa al Gobierno de "participar en una guerra ilegal"

La decisión del Gobierno de enviar la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para repeler la respuesta de Irán al ataque unilateral de EEUU e Israel, ha generado una reacción dispar a la izquierda del PSOE. Podemos, partido con cuatro diputados e instalado en la oposición, ha acusado a Pedro Sánchez de "participar en una guerra ilegal" mediante el envío de esta unidad militar, y le ha vuelto a exigir medidas, como el cierre de las bases de EEUU en Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz). Esta posición contrasta con Sumar, que no ve "ningún problema" en el envío y lo enmarca en una operación meramente defensivo y en apoyo a aliados europeos. La propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, confirmó que los ministros del ala minoritaria del Gobierno estaban al tanto de la decisión.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha pronunciado sobre este asunto este jueves, cuando ha hecho referencia al lema empleado por Sánchez en su declaración institucional. En declaración a los medios en el Congreso, advirtió de que "el 'no a la guerra' no se puede quedar en una declaración grandilocuente", reclamando que se traduzca en "hechos coherentes y en políticas concretas".

A su juicio, "la política más concreta para cerrarle la boca a la Casa Blanca y a Donald Trump es cerrar las bases de Rota y de Morón y es cesar cualquier participación en una guerra", consideró la diputada, que incluyó el envío de España en la participación del conflicto.

"La participación española a través de envío de tropas, a través del envío de fragatas como esta", apuntó, "es participar de una guerra ilegal que no han de que no ha decidido nadie, que la ha decidido única y exclusivamente Donald Trump y Netanyahu". En este punto, Belarra concluyó que "el 'no a la guerra' se tiene que traducir en hechos concretos y es lo que le pedimos al presidente de nuestro país".

En el mismo sentido se han expresado otros socios de investidura del Gobierno como BNG, que con un diputado ha cargado contra el presidente por el envío de la fragata. "Poco duró la dignidad no intervencionista de Pedro Sánchez" ironiza el diputado, Néstor Rego, en declaraciones difundidas por el partido gallego, que avanza que pedirá explicaciones a Defensa.

Sumar lo avala como "elemento de disuasión"

Poco después se expresó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, líder de Sumar en el Gobierno, que avaló el envío. En una rueda de prensa en el Ministerio de Trabajo, Díaz defendió que "es una acción estrictamente defensiva y en el marco de la Unión Europea", además de asegurar que los cinco ministros de Sumar estuvieron "perfectamente informados" previamente del envío de la fragata.

En el mismo sentido se pronunció sobre este asunto el líder de IU, Antonio Maíllo, que aseguró no tener "ningún problema" en el envío de la fragata. A preguntas de los periodistas en declaraciones a los medios en Seivlla, el dirigente y candidato andaluz recordó que su modelo siempre había consistido en la salida de la OTAN y en la creación de un sistema de defensa europeo.

En este marco, aseguró que el apoyo a Chipre implica únicamente "colaborar con un país de la Unión Europea". "Es un elemento de disuasión y defensa en el marco europeo, por lo tanto, no hay ningún problema", insistió el dirigente.

Maíllo, eso sí, puntualizó que "lo que no podría hacer [la fragata] es defender las bases norteamericanas de los que están provocando la guerra", insistiendo después en que "el problema sería que se utilizaran para defender a estos criminales de guerra, Trump y Netanyahu".