El juzgado abre juicio oral contra Mónica Oltra tras rechazar la Audiencia de Valencia la decisión de archivo de la Fiscalía y el instructor

El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra y doce cargos más de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y del centro de menores Niño Jesus, después de que la sección cuarta de la Audiencia de València dictara el 24 de febrero un auto en el que ordenaba al juzgado abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y otros trece acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según el auto dictado por la jueza sustituta, Ana Lillo, al que ha tenido acceso Levante-EMV.