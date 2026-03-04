El Supremo escuchará a Armengol y Torres en el primer juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, pero descarta a Marlaska e Illa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado juzgar al exministro José Luis Ábalos, el que era su asesor, Koldo García, y al comisionista Víctor de Aldama por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes, mientras el primero estaba al frente, después de Semana Santa. En su resolución, en la que se resuelven las cuestiones preliminares planteadas en la vista del pasado día 12, el tribunal que juzgará a los tres acusados acuerda escuchar como testigos a la presidenta del Congreso, Supremo escuchará a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Víctor Ángel Torres en el primer juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, según confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

Entre los testimonios solicitados por las partes que se descartan figuran los del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuya declaración fue solicitada porque durante la pandemia era el responsable de Sanidad.

De esta forma acaba el último cartucho con el que Ábalos y Koldo, quienes se enfrentan a la mayor petición de pena por parte del fiscal -24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente-, pretendían que el juicio relativo a los contratos de mascarillas realizados durante la pandemia se trasladara a la Audiencia Nacional, lo que volvieron a intentar tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se apreciaban indicios contra la ex responsable de Adif Isabel Pardo de Vera.