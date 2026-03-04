En el Senado
El PP impulsa una ley para que la Fiscalía pueda actuar de oficio ante actos de enaltecimiento del terrorismo
La iniciativa ha contado con el voto en contra de los partidos del Gobierno y de todos sus socios
El PP ha vuelto a hacer uso de su mayoría absoluta en el Senado para impulsar una de las que llaman "leyes Feijóo". En este caso, una proposición de ley que plantea que la Fiscalía pueda actuar de oficio ante actos de enaltecimiento del terrorismo. La iniciativa, que solo ha recibido el visto bueno de PP, Vox y UPN para su tramitación, ha servido a los conservadores para cargar contra el Gobierno en plena campaña electoral en Castilla y León, denunciando que el Ejecutivo tenga entre como su "más fiel socio" de legislatura a EH Bildu, formación que, según el senador Ángel Cuesta, está detrás de esos "ignominiosos homenajes a los más abyectos asesinos criminales" de la historia reciente de España.
"Lo grave no es la postura de este grupo político, de sobra conocida por todos, lo grave es la postura del PSOE y el Gobierno que, en aras de una superación de un mal llamado conflicto y una mal llamada convivencia, se niega a que se persigan este tipo de conductas", ha denunciado el senador popular a la hora de defender la iniciativa en el pleno de la Cámara. Así, en un discurso en el que se ha mencionado de manera reiterada a ETA, la banda terrorista que anunció su disolución en 2018, ha recalcado que los actos de homenaje a los integrantes de la banda terrorista solo sirven para "hacer revivir el dolor de las víctimas de aquellos crímenes y sus familias".
Así, la proposición de ley de los populares recoge una modificación de la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para incluir entre sus competencias la actuación de oficio ante "conductas de enaltecimiento o justificación del terrorismo, de humillación a las víctimas o de actos de homenaje a personas condenadas por terrorismo, así como en aquellas manifestaciones de violencia o intimidación en el espacio público vinculadas a finalidades terroristas, impulsando de manera inmediata las diligencias de investigación y el ejercicio de las acciones que procedan".
Suscríbete para seguir leyendo
- El último aliento de la borrasca Regina en Canarias agravará este miércoles el temporal marítimo
- Ni zona deportiva ni espacio de ocio: se confirma que el cuartel del Cristo va camino de un centro sociosanitario
- Una pausa en la actividad sísmica del Teide: ¿qué dicen los expertos sobre el volcán canario?
- Se va a enterar del número de placa con la multa que le voy a poner': una vecina de Santa Cruz de Tenerife denuncia el trato recibido por un policía local
- Detienen en una guagua en Tenerife a un hombre con órdenes de busca y captura
- El restaurante de este pueblo marinero de Tenerife donde comer pescado y marisco fresco frente al mar: abierto desde hace más de 30 años
- El fichaje de Pau Fernández, jugada maestra de la dirección deportiva del CD Tenerife
- Santa Cruz identifica más de 400 locales vacíos en la zona de Salamanca, Rambla y alrededores