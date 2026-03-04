8M
Sánchez pide no usar los derechos de las mujeres iraníes como coartada para la guerra
El Ejecutivo reafirma su compromiso con la igualdad real y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres a cuatro días del día mundial
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado la libertad de las mujeres iraníes y ha señalado que sus derechos no pueden ser una coartada para "lanzar guerras" o para "bombardear" un país. "Si de verdad creemos en la libertad de las mujeres iraníes la respuesta no puede ser más violencia, sino más diplomacia y más apoyo a quienes luchan desde dentro. Más derecho internacional y derechos humanos, que son elementos centrales", ha dicho Sánchez durante la clausura de un acto institucional en el Museo del Prado con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Sánchez ha incidido en que "los derechos de las mujeres y las niñas nunca deben ser coartada para lanzar guerras que responden a otros argumentos, un argumento para bombardear otro país y ha aseverado que "no podemos aceptar que se invoque la libertad cuando conviene y se olvide cuando estorba".
