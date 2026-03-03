María Guardiola tiende la mano a Vox con rebajas fiscales y una ley de familias

«Les invito a que caminemos juntos. Desde posiciones distintas. Pero con un mismo destino. Que dentro de unos años podamos mirar atrás y decir, con la conciencia tranquila, que estuvimos a la altura del momento que nos tocó vivir». Con un discurso de apenas 50 minutos en el que combinó guiños a Vox, reproches al PSOE y críticas a Pedro Sánchez, María Guardiola encaró este martes la primera sesión del debate de investidura.

Aún sin apoyos suficientes que aseguren su reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, la candidata del PP se subió a la tribuna tras dos meses de negociaciones fallidas apelando a la responsabilidad de la Cámara y el «respeto» al mandato de las urnas: «Extremadura no puede permitirse más bloqueo», clamó.

A Vox le recordó que es obligación de ambos «armonizar» sus discrepancias, porque solo trabajando juntos podrán llevar a Extremadura «donde se merece». Al PSOE le pidió no la abstención, sino «respeto»: que «quien perdió, quien se desplomó, asuma su momento» y «recupere su dignidad», porque a la región no le sirven las guerras internas ni los cálculos de aparato.

Estabilidad o parálisis

El marco fue claro desde el inicio: estabilidad frente a parálisis. «Cuando hay estabilidad, avanzamos. Y cuando hay bloqueo, se frena la región al completo», defendió. Aún con todo en el aire y pendiente de una votación incierta este miércoles, la presidenta en funciones evitó dramatizar la ruptura con Vox. Reconoció sin rodeos que en 2023 llegó al poder con su apoyo, fruto de la capacidad de entenderse pese a los desencuentros, y volvió a apelar a ese pasado común como punto de partida para recomponer la relación.

«Llegué a la presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox. Sé que hoy no lo tengo. Pero nadie puede negar que juntos impulsamos medidas que han funcionado. Y no voy a regodearme en la diferencia, sino a centrarme en lo que nos une», dijo en la única mención directa a la formación de Santiago Abascal en su discurso.

Guardiola no tuvo reproches, sí manos tendidas para reconstruir puentes: una nueva rebaja de impuestos, el rechazo al Pacto Verde y al acuerdo con Mercosur, una ley de apoyo a la natalidad que reconozca el «valor social» de la familia o la crítica al «caos migratorio gigantesco» de un Gobierno que, a su juicio, «ha ignorado la seguridad de nuestras fronteras» convirtiendo la irregularidad en «la vía más cómoda».

«Extremadura necesita una inmigración que venga a construir, a trabajar, a aportar, a formar parte de un proyecto común», dijo antes de advertir en una nueva crítica a Pedro Sánchez que «no hay nada más inhumano que la irregularidad perpetua, que el desorden que beneficia a las mafias, que un sistema saturado donde nadie recibe la atención que merece».

El balance como escudo

Si la estabilidad fue el marco, la gestión fue el argumento. Guardiola dedicó buena parte de su intervención a blindar su continuidad con cifras y datos, en un ejercicio de reivindicación del cambio iniciado en 2023. Sacó pecho de los buenos datos económicos: un crecimiento del PIB per cápita del 2,7%, por encima de la media nacional; las mejores cifras de paro en tres décadas; y el hito de los 4.000 millones de euros en exportaciones, el mayor volumen alcanzado por la región.

Defendió además que las sucesivas rebajas fiscales no han mermado la calidad de los servicios públicos. Citó la bajada de ratios en Infantil y Bachillerato, el incremento de más de un millar de docentes y una inversión de 170 millones en la mejora de centros educativos. En sanidad, subrayó la reducción de las listas de espera quirúrgica, el aumento de actividad y la incorporación de más de un millar de profesionales al Servicio Extremeño de Salud (SES). «Ya no se caen los techos de los hospitales», afirmó antes de presentar «a la Extremadura que crece y avanza, que da firmes pasos hacia adelante y que converge con otras comunidades autónomas».

Guardiola recordó también los máximos históricos del turismo, los 52 municipios adheridos al Plan Habita de vivienda y nuevas infraestructuras como el Puente de Alcántara, la carretera entre Guareña y Santa Amalia o el desbloqueo del puente de Cedillo.

En igualdad, uno de los puntos de mayor tensión con Vox y gran protagonista ya en el discurso de 2023, reivindicó avances «para que mujeres y hombres caminen juntos» frente a los «titulares»: la creación de cuatro centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, la actualización del protocolo contra la trata y la conversión de farmacias rurales en espacios seguros para mujeres víctimas de violencia machista.

La nueva hoja de ruta

En cuanto al programa de gobierno, el discurso se movió así entre la continuidad del cambio y la ampliación del proyecto con un denominador común: estabilidad para consolidar lo iniciado. Guardiola anunció nuevas rebajas fiscales, con la intención de extender la reducción del IRPF a los tramos tercero y cuarto (rentas de entre 20.000 y 35.000 euros) y elevar los límites para acceder a deducciones autonómicas. «La fiscalidad es una manera de tratar a tu gente», sostuvo, en coherencia con el eje económico que ha marcado la legislatura. En vivienda, avanzó el Plan 2026-2030 con una «dotación histórica» y especial atención al medio rural, la rehabilitación y la accesibilidad.

En el terreno industrial, situó el foco en la industria 5.0 —inteligencia artificial, robótica y digitalización aplicada a la producción— y anunció el impulso del Plan Regional de Defensa, Baluartia, con el objetivo de atraer inversión tecnológica y reforzar la capacidad industrial extremeña ligada al sector militar. En un claro guiño a Vox, Guardiola también prometió una Ley de Apoyo a las Familias para el Fomento de la Natalidad, con medidas en conciliación, transporte y vivienda. A ello se suma una equiparación salarial progresiva entre trabajadores del SEPAD y del SES para corregir lo que calificó de «tratamiento injusto». En movilidad, avanzó un Plan Extremeño dotado con 1.890 millones de euros hasta 2030 para reforzar el transporte público, mejorar conexiones rurales y modernizar vías ferroviarias y carreteras.

Cierre de Almaraz

El tono se endureció en el último tramo de la intervención, cuando la presidenta situó a Extremadura frente a las decisiones que, a su juicio, se están tomando en la Moncloa en contra de los intereses de la región. La financiación autonómica ocupó un lugar central. Guardiola denunció que el nuevo modelo que plantea el Ejecutivo central dejaría a Extremadura sin recursos adicionales mientras se negocian concesiones con el independentismo catalán. Habló de «injusticia» y de «España a dos velocidades» y aseguró que no permanecerá callada ante un reparto que penaliza a las comunidades con mayor dispersión y envejecimiento.

También elevó el tono en materia energética. La continuidad de la central nuclear de Almaraz, que también es uno de los mayores puntos de coincidencia con Vox, se presentó como una cuestión estratégica, no solo industrial, sino de futuro económico. «Almaraz no se cierra», proclamó, en un mensaje directo a la oposición socialista y al Gobierno central. La energía nuclear, defendió, es una palanca imprescindible para que Extremadura compita en la revolución digital y energética que afronta Europa.

Frente a lo que calificó de «modelo fallido» de Pedro Sánchez, Guardiola contrapuso una Extremadura que, según su relato, ha empezado a converger y que ahora necesita estabilidad para consolidar ese camino.