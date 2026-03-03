El Gobierno comienza la evacuación de los países del Golfo con 175 españoles desde Emiratos

Un grupo de algo más de 175 españoles que estaban en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) vuelan ya hacia Madrid en un vuelo comercial, después de que el Ejecutivo haya puesto en marcha el plan de evacuación de los compatriotas en países del Golfo que han sido objeto de ataques por parte de Irán como represalia a la acción militar de EEUU.

Según ha informado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, está previsto que otro segundo grupo vuele a lo largo del día de hoy a España vía Estambul. Hay cerca de 30.000 compatriotas en los lugares que han sido objetivo de ataques iraníes. El grueso de esa comunidad española en los países del Golfo está concentrada en Emiratos Árabes Unidos, con unos 13.000.

"Algo más de 175 españoles vuelan ya hacia Madrid desde Abu Dabi en un vuelo comercial de [la aerolínea] Etihad, que está previsto que llegue a Madrid sobre las 19 horas", ha dicho el jefe de la diplomacia en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "Por motivos evidentes de seguridad, no voy a entrar en ningún detalle hasta que no vayan concluyendo con éxito. Pero estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia de cada país nos permite, para repatriar lo antes posible el mayor número de españoles que lo desee".

El ministro no ha querido estimar el número de españoles que desean salir de la zona, ni si se van a usar aviones del Ejército para agilizar el proceso de evacuación. "En la vía aérea, barajamos tanto medios propios, medios del Ministerio de Defensa, como los vuelos comerciales, como el que en estos momentos está volando hacia España”, ha asegurado. “El número total es difícil de saber, porque solamente allí donde se están abriendo ventanas de oportunidad y los espacios aéreos, que han estado hasta ahora mayoritariamente cerrados, nos podemos plantear una evacuación".

Exteriores tiene abierto el gabinete de crisis y activada la sala de crisis del Ministerio "ininterrumpidamente, las 24 horas al día", hasta "que el último español que quiera regresar no lo pueda hacer", ha concluido Albares.

Respeto al derecho internacional

El pasado sábado, Estados Unidos e Israel atacaron unilateralmente y sin provocación la República Islámica de Irán. Asesinaron al máximo líder, el ayatolá Alí Jameneí. Como represalia, Irán lleva desde entonces lanzando misiles y drones contra los países de la zona donde hay bases militares estadounidenses: Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Omán, Kuwait, Arabia Saudí, Israel y Jordania. También ha alcanzado una base británica en Chipre, territorio europeo.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha incidido en un llamamiento al respeto del derecho internacional y replicado a las críticas de la oposición sobre su condena a este ataque: "Confundir el respeto al derecho internacional con un supuesto respaldo al régimen que hemos condenado es un intento de sacar rédito en situaciones de extrema gravedad como esta". "Ni el Gobierno ni el conjunto de la sociedad española apoya al régimen represor iraní", recalcó para abogar por una salida diplomática al conflicto.

Tanto el Partido Popular como Vox han criticado al Ejecutivo por su postura. Los populares consideran que España debe alinearse con las "democracias liberales". Vox acusa a Sánchez de ser un "ayatolá" que recibe los aplausos del régimen iraní.

En el plano económico, el Gobierno está monitorizando la situación y pide "prudencia" ante el efecto inflacionista de una crisis energética. Sin embargo, según la ministra portavoz, “la exposición directa de España es baja, tanto por la diversificación de nuestro mix energético, como también por nuestras fuentes de abastecimiento en materia de crudo y de gas”.