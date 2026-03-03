María Navarro (PP), nueva presidenta de las Cortes gracias a la abstención de Teruel Existe y Vox

María Navarro Viscasillas es la nueva presidenta de las Cortes de Aragón en la XII legislatura. La diputada del PP ha sido elegida por 26 votos a favor (los de su grupo parlamentario) y gracias a las abstenciones de Vox y Teruel Existe (16 votos). El candidato propuesto por el PSOE, Fernando Sabés, ha sumado 25 votos, los de su grupo, además de los de CHA e IU-Sumar. Así, la primera votación en la constitución del Parlamento autonómico abre ya la vía a los dos bloques que se van a desplegar en este nuevo mandato, con PP, Vox y Teruel Existe, de un lado, y la izquierda (PSOE, CHA e IU), por otro.

La sesión constitutiva de las Cortes de Aragón ha comenzado este martes sin acuerdo entre el Partido Popular y Vox para el reparto de cargos de la Mesa de la Cámara aragonesa. Hasta el inicio de la sesión plenaria, no había trascendido ningún tipo de acuerdo entre los populares y la extrema derecha y, mientras los diputados prometen o juran su cargo, tampoco habían trascendido todavía los nombres de los candidatos propuestos por los partidos para presidir el Parlamento aragonés. Justo en el momento preciso, el PP ha propuesto como candidata a la diputada María Navarro y el PSOE, a Fernando Sabés.

El PP de Jorge Azcón ha guardado silencio hasta el final respecto a sus posibles acuerdos con Vox, y nadie en el partido ha comunicado ningún principio de pacto. Tampoco la extrema derecha, que en 2023 filtró el pacto con el PP antes de que los populares quisieran comunicarlo. La ley del silencio ha imperado en los primeros compases del nuevo mandato en Aragón.

Así, el PP, con sus 26 diputados, no tiene la mayoría parlamentaria de la Cámara. El acuerdo con Vox y Teruel Existe se ha limitado a una situación de 'dejar hacer', lo que dejaba al PP, claro está, en primera posición. Así, se ha confirmado que la lista más votada, la del PP, se ha hecho con los principales puestos de la Mesa de las Cortes, la Presidencia, con María Navarro, la vicepresidencia primera, con Fernando Ledesma, y el secretario primero, con Gerardo Oliván. Por su parte, el PSOE tendrá dos representantes en la Mesa, con Fernando Sabés como vicepresidente segundo, y Beatriz Sánchez Garcés, hija del presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, como secretaria segunda.

María Navarro fue en la pasada legislastura portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP y, en la legislatura anterior, fue la concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza que presidía Jorge Azcón como alcalde.

Licenciada en Derecho, colegiada en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, tiene la especialización en derecho público, además de un master en urbanismo y Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE Business School. Tiene amplia experiencia en la política nacional y municipal. A nivel estatal, ha sido senadora por Zaragoza entre 2013 y 2015, mientras que el plano local ha gobernado la ciudad de Zaragoza entre 2015- 2019 desempeñando el cargo de concejala de Presidencia, Hacienda e Interior en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, portavoz del Gobierno y portavoz del grupo municipal del Partido Popular. Ha sido concejal durante dos legislaturas.

