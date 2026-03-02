Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comparecencia en el Senado

Zapatero dice que no cobró por mediar para Air Europa con Maduro y que viajó a Dominicana con Aldama en un avión del Gobierno de Venezuela

"El señor Hidalgo, con el que tengo relación, me pidió si podía ver a Maduro, que tenía una deuda" ha reconocido el expresidente, que después ha defendido que no cobró nada por ello

José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra. / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

May Mariño

MADRID

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido que el presidente de la compañía [Juan José Hidalgo] le pidió que consiguiera una reunión con el presidente de Venezuela: "El señor Hidalgo, con el que tengo relación, me pidió si podía ver a Maduro, que tenía una deuda y punto. Eso se ha publicado y es verdad", ha confirmado Zapatero, que ha defendido que esa gestión la llevó a cabo "a cambio de nada, para apoyar a una empresa española. Como he apoyado siempre a cambio de nada a las empresas españolas en Venezuela. Cero comisión" por la reunión entre Hidalgo (Air Europa) y Nicolás Maduro.

Precisamente Aldama, según Anticorrupción, también asesoró a Globalia, empresa de la que percibía 12.100 euros. De hecho, el comisionista de las mascarillas llegó a pactar una comisión de 4,5 millones por recuperar una deuda de alrededor de 175 millones. Finalmente, Aldama no percibió esta cantidad.

Al ser interpelado por la senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez por sus viajes a Venezuela, Zapatero ha reconocido que primera viajaba hasta la República Dominicana y que ahí le recogía un avión del Gobierno de Venezuela, que le trasladaba a Caracas.

En su comparecencia, Zapatero también ha aludido al que fuera jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela Hugo 'El Pollo' Carvajal, quien según ha explicado le envió una carta por mediación del general Miguel Rodríguez Torres, a quien liberó, negando que hubiera denunciado que el expresidente fuera el propietario de una mina de oro en el país sudamericano.

Viaje con Aldama

Asimismo, ha confirmado que viajó con el comisionista Víctor de Aldama en un avión del Gobierno de Venezuela: "Yo estaba en Miraflores [Gobierno de Venezuela], en Presidencia, y me dijeron: presidente, ¿tiene inconveniente en que le acompañe un empresario español que está aquí hasta República Dominicana?. Y dije no, por supuesto. Fui con él en un avión hora y cuarto. Ni me acuerdo de qué hablé con él, no lo he vuelto a ver y no he tenido relación alguna con él. Cero".

"No sé qué hacía el señor Aldama por allí [Venezuela] y ni me interesa", ha continuado después este exdirigente del PSOE, que después ha afirmado que no va a hablar del comisionista por su relación con las diferentes causas de corrupción.

TEMAS

