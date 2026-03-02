Vox presidirá la comisión de investigación de las adjudicaciones de vivienda protegida en las Cortes

La comisión de investigación en las Cortes Valencianas sobre las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante, destapadas por INFORMACIÓN a finales de enero, ya tiene asignados a los miembros que la formarán.

Este lunes los grupos han registrado a los diputados que integrarán el órgano, tal como estaba previsto. El jueves se celebrará la sesión constitutiva, y se da por hecho que el acuerdo entre el PP y Vox, tal como también se dio en el caso de la comisión de la dana, actualmente en funcionamiento, hará posible la designación de la presidencia y del vicepresidente, que recaerá en sendos partidos.

En concreto, la presidencia la ejercerá la diputada por Alicante Ana Vega, de Vox, mientras que el portavoz del partido ultraderechista en el órgano será el también alicantino Miguel Pascual, que fue quien defendió la creación de este órgano en las Cortes Valencianas el pasado 19 de febrero, propuesta que fue aprobada con los votos favorables del PP y de Compromís y con la abstención del PSPV.

Los populares ostentarán la vicepresidencia de la Comisión, y fuentes de la formación prevén que la asumirá José Ramón González de Zárate, quien también es segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Benidorm y quien también participa en la comisión de la dana. La portavocía del partido la asumirá Javier Gutiérrez, también electo por la circunscripción de Alicante, mientras que los otros tres miembros del PP en el órgano serán María Gómez, alcaldesa de Almoradí; Candela Anglés, electa por Castellón; y Elena Bastidas, elegida por la circunscripción de Valencia.

Por parte del PSPV, que cuenta con cuatro representantes en la comisión, la secretaria será María José Salvador, exconsellera de Vivienda y miembro de la comisión de la dana. El portavoz será José Díaz, electo por Alicante y portavoz de la gestora de su formación vigente en la capital provincial, mientras que los otros dos miembros serán Benjamí Mompó, electo por Valencia; y la alicantina Marisa Navarro.

Por último, las dos representantes de Compromís serán dos diputadas electas por Alicante. María José Calabuig, portavoz de Vivienda de la coalición, ejercerá también de portavoz en la comisión, y le acompañará en las sesiones la ex vicepresidenta del Consell, Aitana Mas.

El jueves se celebrará la sesión constitutiva y desde entonces la comisión tendrá 12 meses para investigar las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante. Los grupos deberán presentar sus planes de trabajo para elegir a los comparecientes. Si ocurre como en la comisión de la dana, posibilidad que a día de hoy parece la más probable,el PP y Vox utilitzarán su mayoría para llegar a un acuerdo en este aspecto y acordar la lista de comparecientes y otros aspectos determinantes en el desarrollo de la comisión.

Cabe recordar que la comisión de la dana también la preside Voz a través de Miriam Turiel, y que el vicepresidente es Vicente Betoret, del PP.