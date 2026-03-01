Felipe VI reclama una "salida diplomática" en Irán ante el riesgo de una "escalada regional" con consecuencias "imprevisibles"

El Rey Felipe VI ha pedido buscar "una salida diplomática" que permita "restablecer el diálogo en una búsqueda honesta hacia la paz" en plena escalada bélica en Oriente Medio, desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Durante la tradicional cena de bienvenida al Mobile World Congress 2026 (MWC) en Barcelona, el monarca ha reivindicado la necesidad de acercar posturas para "evitar una situación caótica y una represión abierta". "Hacemos un llamamiento a la máxima contención en el uso de la fuerza; al respeto por las vidas de los civiles y a la búsqueda de una salida diplomática a esta lógica actual de confrontación", ha sentenciado.

Desde el imponente Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y a las puertas de iniciarse la 20ª edición del macroevento tecnológico en la capital catalana, el Rey ha aprovechado su discurso más solemne para alertar sobre la fragilidad del orden internacional. "Mientras hablamos, Oriente Próximo se desliza de nuevo hacia una coyuntura crítica, con un claro riesgo de escalada regional y consecuencias imprevisibles", ha advertido Felipe VI.

El Rey Felipe VI en la cena inaugural del Moble World Congress 2026 en Barcelona. / MANU MITRU

La sombra de la guerra sobre el MWC

En un momento geopolítico convulso, el monarca ha apelado a la "paz, el diálogo y la cooperación" como "principios indispensables que mantienen unida a la comunidad internacional". Estos valores, ha recordado, ya los reivindicó en este mismo foro hace cuatro años, cuando estalló la guerra en Ucrania poco antes de inaugurar el MWC de 2022. "Cuatro años después del inicio de la agresión de Putin, todavía no existe un camino claro hacia la paz", ha lamentado el Rey. En este sentido, ha añadido: "Debemos seguir manteniéndonos firmes en nuestra defensa de la dimensión ética de la humanidad, de sus valores y de sus principios, que son universales".

Noticias relacionadas

La situación internacional vuelve a marcar un Mobile World Congress que celebra dos décadas de trayectoria en la ciudad. Ante este escenario, el monarca ha recordado que la tecnología debe estar sujeta a un "marco ético". En su discurso ha manifestado que la innovación debe ser una herramienta "no para la confrontación, sino para la paz" , y ha insistido en que el "progreso real no se mide solo en capacidad de procesamiento", sino en su contribución a la "libertad, la dignidad humana y la convivencia entre los pueblos".