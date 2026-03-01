El escaño que "se juega" en Argentina, donde votan más de 10.300 zamoranos

"España es un país de emigrantes". Según José Luis Mateos Crespo, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, los períodos más convulsos de la historia están relacionados directamente con los anales del voto exterior en el sistema electoral español. 41 años después de la habilitación del voto rogado se publica en el BOE la ley que lo suprime: "A partir de ahora, los españoles registrados en el CERA recibirán la documentación electoral sin tener que solicitarla".

Se trata de una reforma muy importante "no solo para los zamoranos, sino también para los castellanoleoneses que residen en Argentina", señala Néstor Seijas, presidente del Centro Zamorano de Buenos Aires. "En las últimas elecciones la participación fue muy baja, aunque es cierto que entonces se trataba del voto rogado. Sin embargo, ahora, con la posibilidad de que el voto sea directo, tenemos la esperanza de que aumenten el número de votantes a pesar de que últimamente la gente es reacia a votar". No obstante, los envíos de la documentación siguen demorándose, y "el tema urge porque estamos a pocos días de las elecciones", declara el presidente del centro.

Si se trazase una línea recta entre España y Argentina, 10.000 kilómetros separarían ambos países, una cifra significativa a la hora de hacer campaña: "Los más involucrados somos los responsables de cada una de las 14 casas de Castilla y León que hay en Argentina. Informamos a los ciudadanos gracias a los medios, canales de televisión, propuestas de los candidatos, etc. Cada una de las casas está trabajando como hacía mucho tiempo que yo no recuerdo para estas elecciones", explica Seijas.

La reforma de ley está dando posibilidades como el voto por correo. "Ya no es necesario recorrer muchos kilómetros para trasladarse a los consulados. Motivo por el cual mucha gente no se acercaba a votar", relata. A pesar de las nuevas facilidades, las formas de divulgación de la campaña se ven reducidas: "No nos queda otra alternativa que no sean las redes sociales o a través de los mails. Aun así, no sabemos si todos los miembros del centro tienen o no posibilidad de votar", sentencia Seijas.

Pero para entender los pros de esta nueva reforma hay que retroceder a hace 51 años, cuando con la llegada del franquismo y la posterior transición, el derecho al sufragio de los zamoranos residentes en el extranjero se volvió determinante debido al gran número de castellanoleoneses que emigraron, reflejándose así en la Constitución española de 1978: "La problemática de garantizar el voto a los residentes españoles en el extranjero está en las numerosas dificultades técnicas a la hora de garantizar un sistema de votación garantista a miles de kilómetros de distancia", explica Mateos Crespo.

Como consecuencia, los problemas no tardaron en llegar, y los ciudadanos empezaron a manifestarse provocando una fuerte controversia política, "con fuertes acusaciones de fraude en casos donde incluso algunos de los votos registrados habían sido emitidos por personas fallecidas", señala el doctor. Garantizar la identidad de los votantes no era fácil, problema al que se le sumaba la formación y actualización del censo electoral de españoles en el extranjero (CERA): "Los residentes en el extranjero con nacionalidad española deben inscribirse ante el consulado español correspondiente", detalla Mateos.

A pesar de los problemas, el número de personas inscritas en el CERA es bastante significativo, según el INE, 20.336 zamoranos están registrados dentro de estas listas, y de ellos 10.391 residen en Argentina. Sin embargo, ¿cuántos más podrían llegar a formar parte de esas cifras?

El remedio fue peor que la enfermedad, y en 1985 se introdujo el conocido como voto rogado: "Los españoles inscritos en el CERA podían formular, mediante impreso oficial, la solicitud de voto dirigida a la correspondiente Delegación Provincial del Censo Electoral", según detalla el BOE.

Es a partir de este momento cuando "los zamoranos se encuentran con una verdadera carrera de obstáculos para ejercer su derecho al voto", sentencia el experto en Derecho Constitucional. Además, la inscripción en el censo debía realizarse in situ en las dependencias diplomáticas que, en muchas ocasiones, se encuentran a decenas de kilómetros de los lugares de residencia, así como la problemática derivada de la excesiva dependencia de los servicios de correos de cada país extranjero.

Esta situación se tradujo en una reducción muy significativa en los niveles de participación de los electores residentes en el extranjero, reflejándose en el caso de las elecciones generales del 2011, 2015, 2016 y 2019, "donde menos del 10% de los electores rogaron el voto como consecuencia de la complejidad del procedimiento".

Por otra parte, "y lo que es más grave", según Mateos, los índices de participación real del CERA han seguido cayendo, ya sea porque "no se recibe la documentación electoral a tiempo o porque se registraron incidentes en el envío posterior de sus votos". Dichos datos se traducirían en una pésima noticia teniendo en cuenta el gran número de zamoranos que tienen derecho a votar desde el extranjero, de los cuales, el 51% residen en Argentina.