Ayuso pide votar al PP para dejar al PSOE en "cero" y mandar a Sánchez a las "páginas más oscuras de la historia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha apelado al voto para los 'populares' para que Castilla y León sea la "voz de España" y se logre dejar al PSOE en "cero", con el objetivo de mandar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al "sanchismo a las páginas más oscuras de la historia"

En estos términos se ha expresado la líder 'popular' durante su intervención en un acto de partido celebrado este domingo en la Plaza de Portugalete de la capital vallisoletana, donde ha estado acompañado por el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, y la cabeza de lista, María Pardo.

En este marco, la dirigente 'popular' espera que en las próximas elecciones del 15 de marzo el PP pueda conseguir un gobierno "sin coaliciones" porque "solo así se puede hacer lo que España necesita".

Precisamente, la presidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado que Castilla y León tiene la oportunidad de ser la "voz de todos los españoles" para decirle a Sánchez que "se vaya ya de las instituciones".

Esto, ha sostenido, en tanto en cuanto Castilla y León es una tierra de "gente recia, muy humilde, austera y sincera que le tiene que plantar cara a todos los vividores que odian a España, viven de España y están siempre en el negocio corrupto de dividirnos".

"Políticas serias y eficaces"

Durante el acto también ha intervenido la cabeza de lista por Valladolid, María Pardo, quien ha destacado que el PP es un "partido serio" avalado por la "gestión eficaz" de Alfonso Fernández Mañueco, un presidente "que no abandonó el barco cuando otros se marcharon y no asumieron su responsabilidad".

Por esa razón, ha asegurado que los 'populares' "no piden perdón ni permiso", al tiempo que ha señalado que el "ruido de los socialistas no paga los alquileres y no genera empleo", motivo por el que ha aseverado que el PP "ofrece políticas creíbles para dar oportunidades a los ciudadanos".

Frente a quienes "cambian de opinión y principios", los 'populares' "ofrecen certezas", ha sostenido la cabeza de lista por Valladolid, para señalar a renglón seguido que el PP gobierna de forma "eficaz" porque ha "mejorado la vida de la gente" y ha puesto como ejemplo el bono nacimiento para ayudar a las familias, las ayudas al alquiler para las familias con bajos recursos, la tarjeta Buscyl que en Valladolid la han usado "dos millones de usuarios".

"Esto son realidades mientras otros hacen promesas, eso es ser un gobierno eficaz y resolver los problemas de verdad", ha expresado, para después recordar que "todo esto se ha logrado con bajadas de impuestos". "Valladolid cree en su talento y en su esfuerzo", ha subrayado.

Ayuso asegura que el PP va a "leer el diccionario" a Sánchez en las elecciones: "S de sobrinas y C de cárcel"

La mandataria también ha asegurado que los 'populares' y Alfonso Fernández Mañueco, le van a leer el "diccionario" a Sánchez, al tiempo que ha señalado que los comicios del 15 de marzo son una "oportunidad" para que Castilla y León "sea la voz de España y diga al sanchismo que se vaya de las instituciones".

Ayuso ha sido la última en tomar la palabra durante un acto en el que ha señalado que Madrid y todas las provincias de Castilla y León tienen en común que les "gusta la fruta".