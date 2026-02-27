CASO PLUS ULTRA
La Audiencia Nacional recibe la causa de Plus Ultra tras inhibirse la jueza de Madrid
El magistrado Ismael Moreno fue quien analizó en un primer momento la querella de Anticorrupción por el rescate de la aerolínea
El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el caso Koldo, Ismael Moreno, ha recibido el procedimiento de Plus Ultra tras inhibirse la magistrado que investigaba la causa en secreto, María Esperanza Collazos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 fue quien analizó en un primer momento la querella de Anticorrupción por el rescate con 53 millones de la aerolínea por parte del Gobierno.
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid mantenía imputados a los directivos de la aerolínea Plus Ultra, pues les atribuye de forma indiciaria los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias.
En diciembre pasado fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; su 'número dos', Roberto Roselli; y el empresario español Julio Martínez Martínez, quien en declaraciones realizadas a 'El Mundo' confirmó que recurrió a los servicios del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pero no para temas vinculados a Plus Ultra.
53 millones de euros
En la querella, la Fiscalía Anticorrupción acusaba a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones que fueron concedidos por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, que habrían servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela".
En concreto, se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 13 de diciembre de 2024.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- Así será la visita del papa a Tenerife: recorrerá La Laguna, visitará la Catedral y cerrará su viaje a España con una misa en el Puerto de Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife amplia el plazo para que los chicharreros planteen ideas que mejoren la ciudad
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- Encuentran un cadáver en una zona costera de Tenerife
- Las multas por orinar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife aumentan un 1.350%: pasan de dos en 2025 a 29 en 2026
- Detenido por el apuñalamiento de un varón en un barrio de Tenerife