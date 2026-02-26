Suspendida la reunión de PP y Vox a cinco días de la investidura de Guardiola en Extremadura

A tan solo cinco días de la investidura de María Guardiola, la vuelta a las negociaciones de PP y Vox se suspende. Después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamara el domingo pasado al líder de Vox, Santiago Abascal, parecía haberse producido un acercamiento y sus respectivos equipos negociadores tenían previsto reunirse este jueves en Mérida para seguir acercando posturas, si bien, el líder de los populares ha confirmado en el Congreso de los Diputados que el encuentro no se llevará a término. De momento, está en el aire que vaya a celebrarse mañana viernes.

Desde que el 13 de enero iniciasen las negociaciones para tratar de formar Gobierno en Extremadura, PP y Vox tan solo se han reunido en tres ocasiones. En este tiempo, el clima entre ambas formaciones ha sido crispado y cargado de desencuentros, lo que ha llevado a iniciar una segunda ronda de contactos en vistas a que los plazos parlamentarios apremian. Este nuevo giro de guion ha venido promovido desde Génova, pues para la nueva reunión está prevista la participación del secretario general del PP, Miguel Tellado.

Cabe recordar que el número 2 de Feijóo actuó como mediador en 2023 para la entrada de Vox en el Ejecutivo. El acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox se anunció el 30 de junio de ese año, con un pacto para facilitar la investidura de la líder del PP extremeño y un marco de gobierno en coalición. En la segunda jornada del debate de investidura, celebrada el 14 de julio, Guardiola obtuvo la confianza de la Cámara por un estrecho margen, con 33 votos a favor (PP y Vox) frente a 32 en contra (PSOE y Unidas por Extremadura).

El diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo, ha rehusado este jueves avanzar el sentido del voto de su formación en la sesión de investidura, que se celebrará los próximos días 3 y 4 de marzo. "No puedo hacer ningún comentario de ninguna clase", ha trasladado a preguntas de los medios que se encontraban frente a las puertas de la Asamblea. En cualquier caso, sí ha destacado que las conversaciones con el PP se están llevando a cabo "con toda la discreción" que requieren, aunque comprende "la inquietud de los extremeños" por saber cómo avanzan.

Ordenación del pleno

Por parte del PP, su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha rechazado hacer declaraciones antes de la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea, que ha aprobado la ordenación del pleno de investidura de la próxima semana. La candidata contará el martes con tiempo ilimitado para exponer su programa de gobierno y la sesión se reanudará al día siguiente, el miércoles 4, a las 9.30 horas, con la intervención de los grupos políticos por el orden que marca el reglamento y por tiempo de 30 minutos cada uno.

Guardiola replicará por tiempo ilimitado y después habrá un tiempo de dúplica para que los grupos políticos intervengan y la posterior contestación de la candidata a la Presidencia. Por último se realizará una votación nominal por llamamiento. La candidata debería lograr en esta primera sesión la mayoría absoluta (33 de los 65 diputados), pero todo apunta a que ante la falta de acuerdos, se iría a una segunda sesión (48 horas después), donde solo le hace falta mayoría simple (los 29 votos del PP).

Cabe señalar que de producirse la sesión del viernes, habría un primer turno de 10 minutos de la candidata, de cinco minutos para cada uno de los grupos y después otros diez minutos de réplica por parte de Guardiola. Así lo ha indicado este jueves el presidente del Parlamento de Extremadura, Manuel Naharro, tras la reunión de la Mesa de la Asamblea y de la Junta de Portavoces. Sigue confiando en que los partidos lleguen a un acuerdo para que la región tenga "el mejor gobierno posible".

El presidente de la Cámara ha reclamado "generosidad" a todos los grupos parlamentarios para que "Extremadura tenga gobierno cuanto antes". Preguntado sobre si cree que finalmente va a haber investidura, ha manifestado que es una cuestión que a él se le "escapa". "Yo lo que espero y lo que he dicho continuamente cada vez que os he atendido durante este proceso es que los partidos políticos hablen y lleguen a un acuerdo", ha recalcado.