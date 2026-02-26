LITERATURA
Javier Cercas, sobre los papeles desclasificados del 23-F: "Pedro Sánchez ha hecho un gran servicio a la democracia de España"
El autor publica una edición especial de 'Soldados de Salamina' para celebrar su 25º aniversario
Lo tenía claro. El Gobierno tenía que desclasificar los papeles del fallido golpe de Estado que paralizó España aquel 23 de febrero de 1981. Y, para ello, concienzudo, Javier Cercas se lo hizo saber a Pedro Sánchez. Este miércoles, 45 años después , ojo, el Gobierno ha hecho públicos 150 documentos que arrojan luz sobre aquellas horas críticas: hay notas del CESID e informes de Interior, un mosaico de llamadas, dosieres, campañas que hasta hoy habían pasado desapercibidos. Un día después, aprovechando la presentación de una edición especial de Soldados de Salamina, que cumple 25 años, el autor se ha manifestado al respecto. "Pedro Sánchez ha hecho un gran servicio a la democracia de España", ha comentado.
[Noticia en elaboración]
'Soldados de Salamina'
Javier Cercas
Debolsillo
232 páginas | 14,20 euros
- Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
- Desaparecen en Santa Cruz de Tenerife doce inmuebles que iban a ser protegidos
- Así será la visita del papa a Tenerife: recorrerá La Laguna, visitará la Catedral y cerrará su viaje a España con una misa en el Puerto de Tenerife
- El rey de Noruega, hospitalizado en Tenerife mientras realiza un viaje privado a la Isla
- El Teide ruge: así se escucha el interior del volcán en plena actividad sísmica en el oeste de Tenerife
- Giro del tiempo en Tenerife este miércoles: lluvia en el norte, menos calor y viento fuerte, con aviso de la Aemet por calima en Canarias
- Detenido por el apuñalamiento de un varón en un barrio de Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife amplia el plazo para que los chicharreros planteen ideas que mejoren la ciudad