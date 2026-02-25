Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que investigaron a la familia Pujol declaran hoy en el juicio

La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las defensas llevan esperando desde que se inició el juicio por la fortuna oculta de la familia del expresidente Jordi Pujol Soley a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que investigaron el presunto blanqueo de capitales. Las primeras citas son este miércoles en la sala de vistas de la Audiencia Nacional. Los abogados de los 17 investigados han estado preparando meticulosamente los interrogatorios. Se la juegan. El resultado de las declaraciones de estos funcionarios es clave para dictar sentencia, en un sentido u otro.

La artillería de las defensas apuntará directamente a torpedear los informes que han puesto en la picota a la familia del exmandatario catalán y, así, poder argumentar que no existen indicios suficientes para condenar. El fiscal Fernando Bermejo y la Abogacía del Estado, en sentido contrario, pretenden afianzar las pruebas recogidas durante las pesquisas.

Entre este miércoles y el jueves desfilarán por el juicio seis miembros del Cuerpo Nacional de Policía y dos de la Guardia Civil. El testimonio que se prevé más largo es el del primer agente que declarará ante el tribunal, por ser el instructor de las diligencias policiales. Su comparecencia es fundamental para ratificar todos los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incorporados a la causa sobre el patrimonio de la familia Pujol y el presunto origen ilícito de los fondos.

Después le seguirán otros agentes que participaron en las pesquisas y en los registros efectuados en domicilios y sedes sociales de algunas empresas, entre ellas las del primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, el principal imputado en la causa y para quien el fiscal reclama un total de 29 años de cárcel. En esta operación se incautó documentación vinculada a negocios que ahora están bajo sospecha y que, para el fiscal, son simulados.

Una trama de influencias

El juez José de la Mata, que instruyó el caso, y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que la familia Pujol urdió una trama de influencias desde su “posición privilegiada” para enriquecerse hasta acumular un patrimonio “desmedido” gracias al cobro de comisiones ilegales. La acusación pública precisa que la “ingente” cantidad de dinero que ocultaron los Pujol en Andorra fue fruto del “favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos” de administraciones catalanas bajo el control de Convergència Democràtica (CDC), el partido fundado por el expresident.

Cada miembro de la familia desempeñaba un determinado “papel” que les permitía operar de forma “concertada” para abrir cuentas en el extranjero y mover fondos entre ellas. La defensa de la familia Pujol, sin embargo, ha explicado que la fortuna oculta en Andorra provenía de un legado del padre del expresidente, Florenci Pujol.