DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS
Tejero tranquilizó a su mujer en una llamada durante el golpe de Estado: "No va a haber sangre, hija mía"
El teniente coronel de la Guardia Civil cruzó varias frases con su mujer en una llamada con Juan García Carres, el único civil condenado por el golpe
"No va a haber sangre hija, no te preocupes. ¿Que te quiero muy poco? Jajaja". En medio de los momentos más tensos del golpe de Estado del 23-F el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero tranquilizó vía telefónica a su mujer Carmen. Fue durante una llamada que mantuvo con el que fue presidente del sindicato vertical, Juan García Carres, cuya transcripción ha sido hoy desclasificada junto a decenas de documentos más.
En la llamada entre el golpista y el único civil condenado por el 23-F ambos comentan lo que se está conociendo através de los medios de comunicación y en un momento dado surge la posibilidad de que Tejero y su mujer intercambien unas palabras.
Tejero: ¿Qué le pasa a mi niña?
García Carres: Nada, que está preocupada, voy a darle la alegría de que estoy hablando contigo... [a continuación, llama a su mujer]... Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Hombre, pues a ver si puedes... (a Tejero) Habla bien fuerte para que te oiga
Después del breve intercambio, García Carres le pide a la mujer de Tejero que se quede en casa: "Mañana todo el mundo en casa y que no salga nadie". De la conversación entre ambos se desprende una enorme tensión. "Va un manifiesto para El Alcázar, se lo hemos dado a Abad para que lo publique porque la radio dice lo que le sale de los huevos", le informa el teniente coronel.
En la llamada García Carres le comunica a Tejero que "un regimiento de Madrid" iba a darle apoyo, pidiéndole que aguantara.
García Carres: Villaviciosa ha salido
Tejero: El que intentó la sedición
G.C.: Villaviciosa y Pavía va a salir, aguanta y que comuniques a la gente todo esto.
T. ¿Pero cómo que aguante? ¿Pero tú te crees que aquí no aguantamos? ¡Leche! ¿Cómo vamos a salir con lo mal que se está fuera de noche con el frío que hace? Pues claro que aguantamos hasta que vengan los regimientos.
G.C.: Aguantad que la victoria es para España
T.: Exacto
G.C. La victoria es para España. Ánimo, ánimo y ánimo. Los hombres de honor sabran responder a todo esto.
T.: Juanillo no me hagas propaganda coño.
