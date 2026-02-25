Secciones

Es noticia
Mercado de alquiler en CanariasMachismo en CanariasCD TenerifeNuevas guaguas en TenerifeRey de NoruegaRed insular de machismoRodajes de cine en Canarias
instagramlinkedin
Sánchez acusa a Junts: "¿Por qué tiene que copiar los discursos de la derecha y la ultraderecha?"

Sánchez acusa a Junts: "¿Por qué tiene que copiar los discursos de la derecha y la ultraderecha?"

Sara Fernández

Sánchez acusa a Junts: "¿Por qué tiene que copiar los discursos de la derecha y la ultraderecha?"

Sara Fernández

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado hoy a Junts per Catalunya de "copiar los discursos de la derecha y la ultraderecha" por mantener su negativa a aprobar la batería de medidas que llegan este jueves al Congreso de los Diputados, incluido el escudo social.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents