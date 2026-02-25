DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS
El Partido Comunista defendió al Rey frente a los "rumores" de la "extrema derecha" sobre el 23-F: "Quieren implicarlo y destrozar a la Monarquía"
Miembros del Partido Comunista de España (PCE) remitieron una carta a su secretario general, Santiago Carrillo, alertando de "el peligro que supone dejar a la extrema derecha que impere en el mercado negro del rumor" e "incidir en la supuesta implicación del rey en el golpe".
Así consta en una nota de la Dirección General de la Policía incluida en los cientos de documentos sobre el fallido golpe de Estado del 23-F que han sido desclasificados este miércoles.
En la nota, fechada el 11 de mayo de 1981, miembros del partido denuncian que "miembros de la extrema derecha quieren implicar a la Monarquía y destrozarla como Institución democrática".
"Se deduce que existe un jaque mate a la monarquía, un jaque mate del que ya no se puede volver a atrás", concluye el documento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
- Santa Cruz de Tenerife prevé que en cuatro años el 30% de su población necesitará ayuda social
- Frenazo a la demolición del Hotel Neptuno: la Justicia obliga a parar los trabajos
- El Teide registra 6.000 terremotos en solo 32 horas: tres terremotos por minuto en el último enjambre
- Nuevas pistas en la búsqueda de Airam en La Palma: trozos de tela que pueden ser de su ropa
- Santa Cruz suspende las licencias de todos los bienes incluidos en la aprobación inicial del Catálogo de Protección
- Hurtan miles de euros en joyas en una tienda de Tenerife