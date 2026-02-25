Dimite el jefe de Policía Local de Alcalá de Henares, investigado por violencia machista

El comisario Luis Antonio Moreno Pascual ha dimitido como jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares esta tarde, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad madrileña, una semana después de que se conociera que está investigado por los presuntos delitos de violencia machista, lesiones y malos tratos. El comisario ha pedido regresar a su plaza de funcionario en la Policía Local de Torrejón de Ardoz, desde donde llegó a Alcalá en 2024, han confirmado fuentes del Consistorio torrejonero, y su petición ya ha sido recibida por recursos humanos.

La renuncia del mando judicial llega después de que los partidos en la oposición, PSOE y Más Madrid, así como las secciones sindicales en el Ayuntamiento complutense de CGT, UGT y CPPM pidieran su cese a la alcaldesa alcalaína, Judith Piquet.

Sin embargo, desde el Gobierno local, formado por PP y Vox, siempre han defendido la presunción de inocencia de Moreno Pascual y su labor como jefe de la Policía Local, cargo de libre designación. A partir de ahora, será Piquet quien decida quién ocupa el cargo vacante de jefe de Policía Local en Alcalá de Henares. Sobre el futuro de Moreno Pascual en Torrejón de Ardoz, desde el Ayuntamiento de esta localidad no han realizado ninguna valoración.

Partidos y sindicatos celebran la dimisión

El PSOE complutense ha emitido un comunicado en el que cataloga este miércoles como "un día grande para la ciudad" y afirma que la salida del comisario se produce "por la presión política y social ejercida en los últimos días". El portavoz socialista en la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, ha señalado que "la alcaldesa le ha aguantado durante días, le ha sostenido, y ya no les ha quedado más remedio".

Del mismo modo, desde el PSOE han explicado que la dimisión "evita la celebración del pleno extraordinario solicitado, pero no borra la responsabilidad política del Gobierno municipal por haber sostenido al comisario hasta el último momento". Sin embargo, fuentes municipales han subrayado a EFE que el pleno se mantiene y tendrá lugar este viernes, 27 de febrero, a partir de las 14.00 horas en la Casa de los Lizana.

Más Madrid, por su parte, ha defendido que la dimisión se trata de una "decisión tardía pero necesaria". Según han apuntado en un comunicado, "el Gobierno de PP y Vox, con la alcaldesa al frente, decidió defender una situación insostenible que ha terminado cayendo por su propio peso". Esta formación política ha remarcado que "ahora toca asumir responsabilidades políticas por haberlo mantenido en el cargo" por que "Alcalá merece ejemplaridad desde el minuto uno".

Asimismo, el secretario del sindicato policial CPPM en Alcalá de Henares, David Alonso, ha calificado la dimisión de Moreno Pascual como "una salida honrosa" después de que el Gobierno municipal no quisiera cesarle.

Por otro lado, este sindicato ha expresado a EFE su "total apoyo" a las mujeres de Torrejón que denunciaron al comisario: una agente de Policía Local y una trabajadora municipal. El cargo vacante solo puede ser ocupado por alguno de los comisarios de la plantilla o de los comisarios principales de la Comunidad de Madrid, pero "para eso tendrían que sacar un proceso, algo a lo que, viendo los antecedentes, la plantilla se opone", ha concluido Alonso.