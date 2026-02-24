Los partidos de Sumar exhibirán su alianza en una gira que empezará en Catalunya y Andalucía

La nueva alianza de izquierdas aspira a multiplicar sus actos de presentación por todo el territorio nacional. IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar lanzaron el sábado en Madrid su nueva coalición, aún sin nombre ni líder claro, y ya se organizan para llevar el anuncio más allá de la capital. Las primeras paradas serán Catalunya y Andalucía, que se celebrarán entre marzo y abril.

El objetivo no es otro que intentar revertir el estado de ánimo en la izquierda ante las encuestas adversas y llamar a la movilización del electorado progresista. "Sacudámonos el nubarrón, el pesimismo", proclamó la ministra de Sanidad, Mónica García. Esa frase refleja bien lo que era la meta del acto del sábado, al que no acudió Yolanda Díaz. Y el balance es positivo entre las fuerzas que lo organizaban, que admiten que la cita superó las expectativas que tenían.

El amplio despliegue de los partidos supuso un chute de moral, admiten dirigentes de estas organizaciones, al exhibir el apoyo cerrado del espacio, con la presencia de todos los ministros, Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego, además de otras referencias como la exalcaldesa Ada Colau, el exministro de IU Alberto Garzón o el exsecretario de Estado de Podemos, Nacho Álvarez.

Ahora el planteamiento es exportar esa exhibición de la unidad a otros territorios, y alejarse del "madrileñicentrismo". La primera parada será Catalunya, territorio clave y de referencia para los Comuns, y después Andalucía, en plena precampaña electoral de la que el líder de IU, Antonio Maíllo, es candidato de Por Andalucía.

Fuentes de la coalición apuntan a que esta gira se alargará durante meses, y también hará paradas en otros lugares relevantes para los partidos de la nueva alianza, situando como ejemplo Asturias o Navarra, dos lugares donde existen gobiernos de coalición. En el primer lugar, IU forma parte del Consejo de Gobierno, al igual que está en el ejecutivo foral la candidatura Contigo Navarra, una plataforma de partidos cuya líder, Begoña Alfaro, rompió con Podemos para afianzar el proyecto regional.

La cita del sábado quiso trasladar un mensaje claro: la existencia de un proyecto "irreversible" -en palabras de llíder de IU, Antonio Maíllo- y al que invitaban al resto de fuerzas, desde Podemos, que se niega a formar parte de la plataforma, a otros partidos que concurrieron en coalición a las generales de 2023 pero que no están dentro de la plataforma, como Chunta Aragonesista, Compromís o Més per Mallorca.

La coalición de partidos quiere también afianzar lazos con otras organizaciones de sociedad civi, y avanzan que comenzará también una serie de actos tantos sectorailes como territoriales y abrirán encuentros con sindicatos y a activar movilizaciones.

El anuncio de Yolanda Díaz, "pronto"

En la nueva alianza de izquierdas presumen de que es la primera vez que se construye una coalición en base a un proyecto político, en lugar de liderazgos. Y aunque defienden el valor de una alianza sin hiperliderazgo, también son conscientes del hándicap de no haber resuelto algunas de las principales claves de un proyecto político, sin tener marca ni liderazgo claro, con el papel de Yolanda Díaz aún en duda.

Fuentes del espacio apuntan a que el primer debate y anuncio será el de la marca, que en un primer momento se planteó como La alianza de izquierdas. Y sólo después se abordará el nombre de la nueva coalición para dejar atrás a 'Sumar', una etiqueta que se lanzó en 2023 para las generales y que desde hace meses IU quiere renovar. La falta de una nueva marca electoral dificulta ahora que la nueva alianza pueda diferenciarse de lo existente hasta ahora.

Todos esperan además que Yolanda Díaz haga pública su decisión, que ya estaría tomada a la espera de su anuncio. Distintas fuerzas creen que este anuncio llegará "pronto" para poder aclarar el escenario sobre el futuro de la izquierda. IU ha sido el partido que más claramente ha pedido su salida, reclamando la "renovación" de liderazgos, y retó a la dirigente a someterse a primarias en caso de querer revalidarse. La idea a día de hoy es intentar buscar una figura de consenso para intentar evitar pulsos internos.

Pero hasta que Díaz no aclare sus planes, será difícil. La ausencia de la vicepresidenta segunda el sábado fue interpretado por varios sectores de la nueva coalición como una señal de que podría dar un paso al lado, algo que interpretan algunos de su propio partido. Desde Movimiento Sumar señalan que era "lógico" que no acudiera a la cita, al considerar que si hubiera acudido, Díaz "hubiera centrado la atención" frente a su voluntad de exhibir el proyecto.

La duda ahora es si Díaz se apartó del acto con el objetivo de dar un paso al lado, o si su estrategia pasa por preservar su perfil institucional en el Gobierno para alejarse del desgaste de la parte orgánica. Mientras tanto, hay figuras que emergen como posibles alternativas, como el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha rechazado hasta ahora liderar la coalición, o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.Un paso que no descartaba el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este lunes: "“Lo que quiera hacer ella en el futuro es una decisión que le corresponde a ella”.